David Martín abre su «templo» del baile David Martín, en uno de sus espectáculos. / Jorge Martín/The red cube El bailaor malagueño deja la compañía de Sara Baras para formar a nuevos talentos en su escuela REGINA SOTORRÍO Miércoles, 11 abril 2018, 00:31

El baile se lo ha dado todo. Le ha abierto las puertas de los principales teatros del mundo de la mano de Sara Baras. Y le permitió levantarse de una silla de ruedas cuando un grave accidente de tráfico estuvo a punto de dejarle fuera de los escenarios. Ahora le toca a él. El malagueño David Martín abre su propio «templo» del arte en la avenida Ortega y Gasset, una escuela de baile «sin etiquetas» donde también hay cabida para la música y el teatro. Todo el mundo es bienvenido, desde quien tiene el baile como afición a quien aspira a hacer carrera en él, pasando por las personas con necesidades especiales. «Porque la música y la danza es una terapia, para mí lo fue», apostilla.

El bailaor deja, al menos temporalmente, las giras maratonianas de Sara Baras, a quien da las gracias por sus enseñanzas cada vez que nombra. Le ha acompañado durante casi doce años, pero en esta etapa de su vida necesita centrarse en su nuevo proyecto y también en sí mismo. «A veces hay que respirar. He vivido muy al límite muchos años seguidos, trabajando muchas horas para estar siempre ahí. Ya viajaba y no era feliz. Ahora prefiero viajar por placer», explica.

El centro, que cuenta con Antonio Canales y Marlen Fuerte como primeros profesores invitados, ofrece también clases de música y teatro adaptadas a todos los perfiles

El accidente de tráfico que sufrió hace cuatro años le cambió la manera de entender vida. «Me despertó la inquietud por luchar por mí, me quitó el miedo al qué pasará, a las expectativas, a las etiquetas», detalla. Fue entonces cuando se atrevió a dar un paso al frente y poner en marcha su propio espectáculo, 'Mi sentir en Pablo', donde convirtió en baile la pintura de Picasso. En 2016 lo estrenó en el Cervantes y poco después vendría 'Encerrado en la calle', su segundo montaje. Casi sin darse cuenta, pasaba cada vez más tiempo en Málaga que en Madrid. Por eso la apertura de esta escuela le ha llegado de forma natural. «Yo no he tomado la decisión, la decisión me ha tomado a mí», reflexiona.

La escuela Dirección. Avenida Ortega y Gasset, 98. Local 5. Aulas abiertas. La escuela se inaugura el 13 de abril con una jornada de puertas abiertas. Becas. Harán audiciones de nuevos talentos el 21 de abril para becar a tres alumnos durante un año Cursos. Flamenco con Antonio Canales (del 16 al 20 de abril) y Danza Clásica con Marlen Fuerte (24 y 25 de abril). Más información. danzaymusicadm@gmail.com.

Lo que empezó siendo su sala de ensayo se ha transformado en la Escuela Danza&Música David Martín con doce profesores y tres aulas: de flamenco (la sala Sara Baras), de ballet (la Pablo Picasso) y de música (la Paco de Lucía). Todo su mundo concentrado en un mismo espacio.

Profesorado

Tania González, bailarina del Ballet Nacional de Cuba durante 25 años, será jefa de estudios; Camarón de Pitita, guitarrista de AntonioGades, enseñará a tocar las seis cuerdas;Bonela Hijo será profesor de cante; Teresa Machado y Álvaro Sola, de Sibila Teatro, impartirán interpretación... Un equipo de profesionales a los que cada mes se sumarán primeras figuras con cursos especializados. Antonio Canales y Marlen Fuerte, primera bailarina de la compañía de Víctor Ullate, inauguran el apartado de invitados.

La escuela echa a andar este viernes con una jornada de puertas abiertas. A partir de entonces abrirá de diez de la mañana a diez de la noche con clases para todos los perfiles, tanto para el bailarín profesional como para el amateur que tiene el baile como puro divertimento. Para disfrutar de la danza, insiste, no hace falta ser un virtuoso del escenario: «No todo es la técnica, yo voy a enseñar a transmitir», concluye.