Daniel Solomons indaga en la identidad judía en la Galería Yusto/Giner Daniel Solomons reúne fotografías, vídeo instalaciones, dibujos y esculturas. El artista inaugura hoy en la sala de Marbella un montaje a modo de investigación sobre los lugares, la historia y los ritos de la tradición hebrea A. J. LÓPEZ MÁLAGA. Jueves, 18 enero 2018, 00:52

«Tú eres el último Solomons de la familia». Aquella tía lejana le soltó aquello durante el entierro de su tío Melvyn y la frase resonó en el interior de su cabeza durante semanas. «Sentía el peso de la responsabilidad y ese fue el punto de partida de este proyecto. Entendí que se trataba de mantener viva la identidad familiar y, por extensión, la identidad judía», recuerda Daniel Solomons, que ha dado a esa investigación forma de proyecto artístico, inaugurado hoy en la Galería Yusto/Giner de Marbella.

Así, la exposición 'Olam-haba / The world to come' presenta el resultado de esa indagación sobre los lugares, la historia y los ritos vinculados a la cultura hebrea. «Un recorrido social y arquitectónico a partir de una mirada a menudo autobiográfica», en palabras de Solomons (Madrid, 1977), que adelanta en esta exposición los frutos de «un proyecto más amplio» que verá la luz en la Casa Sefarad de Madrid.

LA EXPOSICIÓN uArtista Daniel Solomons (Madrid, 1977). uLugar Galería Yusto/Giner. C/ Madera, 9. Marbella. uFecha La muestra se inaugura hoy a las 19.00 horas y podrá visitarse hasta el 3 de marzo. uHorario De lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; sábados, de 11.00 a 14.00 horas. Festivos, con cita previa.

Solomons destaca el «enorme espectro en cuanto a identidades y maneras» que abarca la identidad judía. Una investigación que el autor ha circunscrito, en el ámbito geográfico, a la ciudad de Londres. Allí, Solomons detiene su mirada en los edificios vinculados al judaísmo y analiza «la coherencia entre la función y el espacio y la conversión de ese espacio en un lugar».

Una travesía conceptual que le ha llevado a encontrar casos como la sinagoga convertida en un edificio de apartamentos de lujo, el templo transformado en club de boxeo y, en el sentido inverso, la antigua fábrica transmutada en lugar de oración por parte de una comunidad de judíos ultra ortodoxos.

Fotografías, vídeo instalaciones, dibujos y esculturas componen la propuesta de Solomons que hasta el próximo 3 de marzo despliega en Yusto/Giner su aproximación íntima y universal a la identidad judía.

«Un pueblo tan pequeño en número, que ha estado a punto de desaparecer varias veces a lo largo de la historia, este pueblo, tan odiado, tan temido, tan perseguido, todavía está aquí. La identidad étnica e histórica de los judíos que ha perdurado durante 5.000 años... y eso, es mucho tiempo», recuerda Solomons, el último de una estirpe.