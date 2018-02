Cultura defiende que el Consejo de Coordinación de los Dólmenes respeta la pluralidad y las directrices de la Unesco Vázquez argumenta que la Junta tiene mayoría porque es la titular del bien principal y lamenta que el PP utilice los Dólmenes para la confrontación política SUR Miércoles, 21 febrero 2018, 14:25

El consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez, ha defendido hoy en Comisión parlamentaria que el Consejo de Coordinación del Sitio de los Dólmenes de Antequera será un órgano plural y equilibrado, que representará la realidad del Sitio y que cumplirá con las directrices establecidas por la Unesco.

“No se trata de un Consejo de representación política, sino de administraciones y afectados. En este sentido, este órgano integra a todas las partes con competencias en el entorno: Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Antequera, Gobierno central, Diputación Provincial, Icomos España, Real Academia de Nobles Artes de Antequera, propietarios privados y sociedad civil. Un total de 19 representantes que deberán estar designados antes de dos meses y que espero y deseo se cuente con una presencia igualitaria entre hombres y mujeres”, ha detallado Vázquez.

Asimismo, el consejero ha argumentado que la Junta de Andalucía ostentará la mayoría en el Consejo por ser la titular del bien principal y responsable de su gestión. Además, ha garantizado que este órgano cumplirá la misión proteger los valores del Patrimonio Mundial y promover la participación ciudadana.

“Como responsable de Cultura, me gustaría que todas las administraciones se sumasen con claridad y determinación a este proyecto y no lo utilizasen para la confrontación política, que lo único que consigue es perjudicar la declaración de Patrimonio Mundial y poner bajo sospecha la excelente gestión que se está llevando a cabo”, ha asegurado y ha criticado que el alcalde de Antequera reclame “de manera soberana más participación cuando él ha expulsado a la oposición de los órganos municipales”. En este sentido, ha pedido al alcalde un pacto por los Dólmenes, “porque no hay nada más perjudicial para el Patrimonio Mundial que el ataque desaforado”.

Proceso

El pasado día 6 de febrero, el Consejo de Gobierno aprobó la creación del Consejo de Coordinación del Sitio de los Dólmenes de Antequera, un órgano colegiado de participación administrativa y social que persigue unificar la gestión y velar por la conservación de los valores culturales del enclave.

El Sitio de los Dólmenes abarca una diversidad de espacios públicos y privados de titularidad local, autonómica y estatal, entre los que también se encuentra la Peña de los Enamorados, el Torcal o la denominada Zona de Amortiguamiento.

Plan Director y obras

Miguel Ángel Vázquez también ha recordado hoy en la Comisión parlamentaria que el Plan Director de los Dólmenes de Antequera será presentado a lo largo del mes de marzo y que supondrá “un hito para dar un impulso al enclave y su entorno”. También ha hecho referencia al inicio las obras de adaptación del Museo del Sitio, que comenzarán mañana jueves 22 de febrero. Unos trabajos que tienen un plazo de ejecución de 28 meses y un presupuesto total de 4,5 millones de euros (2,75 en este 2018). “Ambas son claras muestras de que la Junta de Andalucía cumple con sus compromisos, cumple con los Dólmenes y cumple con Antequera”, ha indicado el titular de Cultura.