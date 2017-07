Cuatro películas españolas buscarán la Concha de Oro El equipo de la serie 'Vergüenza', ayer, durante la presentación de la programación nacional del Festival de San Sebastián. :: Paco Campos / Efe Las series se abren paso en el Zinemaldia con 'La peste', de Alberto Rodríguez, y 'Vergüenza', de Juan Cavestany y Álvaro Fernández ArmeroLas nuevas cintas de los directores Martín Cuenca, Méndez Esparza y Arregi se estrenarán en el Festival de San Sebastián ÁLVARO SOTO / R. S. MADRID. Sábado, 29 julio 2017, 00:02

Cuatro películas españolas competirán por la Concha de Oro en la próxima edición del Festival de San Sebastián, que se celebrará entre el 22 y el 30 de septiembre. 'Life and Nothing More', de Antonio Méndez Esparza; 'Handia', de Jon Garaño; 'El Autor', de Manuel Martín Cuenca, y una cuarta cinta, una coproducción con participación española cuyo título se desvelará el miércoles, componen la apuesta nacional para conseguir el galardón en el Zinemaldia. Entre todas las secciones, 21 películas y dos series españolas estarán en el festival más importante del país.

Durante la presentación de la programación nacional, el director del Zinemaldia, José Luis Rebordinos, destacó la amplitud del cine español, que ejemplificó en que las cintas presentadas ayer están rodadas una en inglés, otra en castellano y otra en euskera. «El cine español es variado y de calidad», subrayó Rebordinos, que quiso destacar no solo el de San Sebastián, sino el resto de los festivales nacionales, como plataforma para los largometrajes locales. «Vemos grandes películas, como 'Verano 93' o 'Muchos hijos, un mono y un castillo', en Valladolid, Sevilla, Málaga o Gijón. El cine español está presente durante todo el año», insistió.

Dos malagueños desfilarán por la pantalla de la 65 edición en una de esas películas: Antonio de la Torre y Adelfa Calvo con 'El autor', lo nuevo de Manuel Martín Cuenca. El certamen de San Sebastián resulta ya familiar para el intérprete malagueño: tras presentar en 2013 'Caníbal', regresó al certamen el año pasado como protagonista de 'Que Dios nos perdone', de Rodrigo Sorogoyen.

Precisamente, De la Torre y Martín Cuenca vuelven ahora a trabajar juntos tras 'Caníbal', pero en un proyecto muy diferente. Rodada el septiembre pasado en Sevilla, narra la historia de un escritor sin talento que, para inspirarse, provoca situaciones reales que superan los límites. Javier Gutiérrez y María León encabezan el reparto de esta producción que se basa en la novela 'El móvil' de Javier Cercas. Un elenco del que también forma parte la malagueña Adelfa Calvo, rostro de series de televisión como 'Cuéntame cómo pasó', 'El secreto de Puente Viejo' y 'Hospital Central'. Su debut en la gran pantalla le llega en 2010 con su participación en 'Biutiful', de Alejandro González Iñárritu.

Por otro lado, en la sección oficial de San Sebastián, aunque fuera de concurso, estarán también 'Marrowbone', el debut en la dirección del guionista de 'El orfanato' y 'Lo imposible', Sergio G. Sánchez; 'Morir', la segunda película de Fernando Franco, y una apuesta televisiva, los dos primeros capítulos de la serie 'La peste', ambientada en la Sevilla del siglo XVI y dirigida por Alberto Rodríguez.

Las producciones nacionales no se limitarán a la sección oficial. Durante la semana se proyectará 'La cordillera', con participación española y que servirá para homenajear a su protagonista, Ricardo Darín, que recibirá el Premio Donostia. En 'Nuev@s director@s' estará 'Alberto García-Alix. La línea de sombra', un documental de Nicolás Combarro que viaja por el universo del fotógrafo. En la sección de nuevos talentos se proyectará 'Princesita'. En 'Horizontes Latinos' se podrá ver 'La educación del Rey', de Santiago Esteves, y en 'Zabaltegi-Tabakalera' se estrenará la serie de televisión 'Vergüenza', dirigida por Juan Cavestany y Álvaro Fernández Armero y protagonizada por Javier Gutiérrez, entre otros filmes.

'Loving Pablo', de Fernando León de Aranoa y protagonizada por Penélope Cruz, pasará también por San Sebastián, dentro de la sección 'Perlas', proyectada en el Velódromo de Anoeta, con 3.000 espectadores de capacidad. Ese mismo lugar acogerá los estrenos de 'Operación Concha', una comedia de enredo que transcurre en el propio Festival de San Sebastián, dirigida por Antonio Cuadri y protagonizada por Jordi Mollà y Karra Elejalde, y 'Fe de etarras', el cuarto largometraje como director de Borja Cobeaga, escrito por Diego San José y con Javier Cámara, Julián López, Miren Ibarguren y Gorka Otxoa como actores principales.