Un consejo participativo para la gestión del Sitio de los Dólmenes El consejero de Cultura y el delegado de la Junta, ayer en su visita a los Dólmenes. :: antonio j. guerrero La Junta pone en marcha un organismo que se ocupará de toda la zona protegida por la Unesco, con diversas titularidades públicas y privadas ANTONIO J. GUERRERO MÁLAGA. Miércoles, 7 febrero 2018, 01:47

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó ayer martes la creación del Consejo de Coordinación del Sitio de los Dólmenes de Antequera, según anunció ayer el consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez, en su visita por la tarde al conjunto dolménico.

Con este órgano, la Junta busca unificar la gestión y velar por la conservación de los valores culturales del enclave, que abarca la zona arqueológica de los Dólmenes, la Peña de los Enamorados, el Paraje Natural del Torcal de Antequera y la denominada 'zona de amortiguamiento', que comprende suelos privados y de titularidad municipal, además de infraestructuras ferroviarias gestionadas por la empresa estatal ADIF.

Este consejo participativo estará presidido por el consejero de Cultura, la vicepresidencia será para la Secretaría General de Cultura y habrá 17 vocalías, entre ellas para representantes del Gobierno, la Diputación Provincial, el Ayuntamiento de Antequera y la propia dirección del Conjunto Arqueológico. Además, habrá representantes del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos España), la Real Academia de Nobles Artes de Antequera, la comunidad de propietarios del Polígono Industrial de Antequera y las titularidades de la Peña de Los Enamorados y del Cerro de Marimacho y la Carnicería de los Moros.

Cultura anuncia que el 22 de febrero comenzarán las obras del museo

El consejero dijo que espera que para marzo se pueda reunir por primera vez este nuevo órgano, que a su juicio «va a permitir impulsar el plan director del sitio con el fin de potenciarlo y mejorarlo». Vázquez apuntó que el sistema de vigilancia y de infrarrojos está ya en funcionamiento y se ha incorporado un funcionario nuevo al equipo propio del conjunto dolménico. Además, dijo que espera que en los próximos meses se solucionen los problemas y se cubran al menos los diez puestos que debería tener antes de ser Patrimonio Mundial.

El anuncio no fue bien recibido por el alcalde de Antequera, el popular Manuel Barón, que acusó a la Junta de «ningunearles». «Pese a que somos Patrimonio de la Humanidad no nombran ningún patronato como existe el de la Alhambra y va a existir el de Medina Azahara», donde los alcaldes son o serán los vicepresidentes de los patronatos y no como en el consejo de los Dólmenes, que será un vocal más.

Barón echa en falta en las vocalías a la Universidad de Málaga y no entiende cómo el Ayuntamiento solo tiene un representante cuando son los que deben desarrollar el Plan Especial de los Dólmenes: «Esto va a ir al Parlamento de Andalucía. Es una falta de respeto a la ciudad de Antequera». Miguel Ángel Vázquez replicó al regidor antequerano que la Junta se ha limitado a dar «cumplimiento» a lo que pidió la Unesco, «al sumar a todas las administraciones». El consejero recordó que los Dólmenes son un conjunto de titularidad autonómica.

El titular de Cultura aprovechó su visita a Antequera para anunciar que el 22 de febrero arrancarán las obras del que será museo dolménico. Con un plazo de ejecución de 28 meses, los trabajos adjudicados a una empresa sevillana tienen un presupuesto de 4,5 millones de euros.