Los conciertos y la dieta del cartucho Flashback Una polémica suscitada por la prohibición de entrar con comida en el concierto de Romeo Santos dispara las dudas legales TXEMA MARTÍN Sábado, 26 mayo 2018, 00:21

Eran las 20:00 horas y los aguerridos fanáticos de Romeo Santos ya sabían que les esperaban por delante cerca de cinco horas atrapados en el Auditorio de Málaga; dos horas y media largas de concierto y otras dos de precalentamiento con música enlatada. Quienes decidieron ser precavidos o ahorradores y llevar la comida de casa o de algún establecimiento cercano se encontraron con la sorpresa de verse obligados a zamparse el menú antes de pasar por el acceso o a tirar sus viandas en los contenedores que tenían mucha comida dentro y que daba pena verlos. Se practicaron registros con la intención de no permitir meter comida al recinto público del Auditorio. Algunos asistentes se quejaron y mostraron su intención de poner una hoja de reclamaciones a la empresa, aunque a decir verdad dedicarte a rellenar papeleo durante una noche que creías que iba a ser especial y después de haberte gastado un dinero en la entrada supone una actividad altamente disuasoria. En cualquier caso surgieron dudas al respecto: ¿Es legal que te prohíban entrar con tu comida a los espectáculos?

Desde la oficina de atención al consumidor de la Junta de Andalucía son poco claros al respecto, ya que la legislación en este sentido es ambigua y al final depende de la voluntad del promotor y de una autorización expresa por parte del ayuntamiento de los derechos de admisión que se especifican a la hora de autorizar cualquier evento público en los que la comida no es la principal fuente de ingresos. Una cosa está clara: después de su visto bueno municipal, la restricción de pasar con comida o bebida debe estar especificada con claridad en la entrada correspondiente. Para las asociaciones de consumidores, sin embargo, la prohibición de entrar con comida responde a una cláusula abusiva y debe ser denunciada, incluso aunque se especifique en la entrada. Desde Espectáculos Mundo, promotora malagueña líder en el sector, nos señalan que su norma es permitir siempre al público acceder con su refrigerio.

«Las hojas de reclamaciones no son ninguna broma, y no creemos que sea lícito ni adecuado establecer este tipo de restricciones a los asistentes», nos dice Daniel Rodríguez, gerente de la promotora. La ley sí especifica que por motivos de seguridad no se puede entrar con metales, cristal, cerámica o materiales similares que puedan suponer un peligro para el desarrollo del acto, y las botellas deben ir sin tapón para que no se conviertan en un arma arrojadiza. Lo que está claro es que el derecho de admisión no debe ser jamás una excusa para la arbitrariedad ni para el negocio en unos recintos que por definición están abiertos al público, y no solo a las personas que el responsable decida admitir en cada momento.

También está el caso de quienes tengan necesidades especiales de alimentación que no tengan por qué estar consideradas en el menú que puede ofrecerse en los recintos y festivales de música. Es cierto que la oferta gastronómica en los conciertos y festivales suele ser cada vez más variada hasta convertirse a menudo en un atractivo más a la hora de acudir a un espectáculo, pero tampoco hay que negar que en la mayoría de las ocasiones el plan alimenticio que uno se encuentra no trasciende del bocadillo chicloso o, con suerte, comida rápida a precios inflados. Hay promotoras que se aprovechan de su monopolio en el recinto para hacer negocio de la necesidad de alimentarse. La recomendación, por lo tanto, es reclamar.

¿Y en los cines?

Esto está mucho más claro: en las salas de cine es completamente legal que cada uno lleve su comida y su bebida de casa, lo cual ha supuesto un varapalo para un negocio que ha ido inflando los precios del ambigú hasta que dé la impresión de que las palomitas están fabricadas con plata de ley. De hecho, se suele decir que el verdadero negocio de la distribución cinematográfica está en las palomitas y en los refrescos. La jurisprudencia señala que una sala de cine que prohíba la entrada a quien lleve su propia comida puede enfrentarse a multas de 6.000 euros, como ha ocurrido en decenas de casos en Andalucía.