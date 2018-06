Conan Exiles, supervivencia en el mundo del cimmerio Portada del videojuego 'Conan Exiles'. / Funcom El último videojuego del bárbaro transporta a los jugadores a un mundo cargado de peligros, donde la construcción de edificios es una pieza fundamental JON SEDANO Málaga Lunes, 4 junio 2018, 00:20

El bárbaro creado por Robert E. Howard no ha tenido gran fortuna en el mundo de los videojuegos. Hasta ahora. Aunque lleva desde comienzos de la década de 1980 protagonizando entregas, tal vez fue la de 2007, que llevaba por título simplemente 'Conan', la más acertada. Aun así, el uso que el héroe hacía de la magia no fue bien recibido por los fans más acérrimos. Un año después, los desarrolladores noruegos FunCom trataron de hacer algo mucho más grande bajo el nombre 'Age of Conan: Hyborian Adventures'. Su idea de juego online masivo multijugador (MMO) no llegó a despegar del todo. Competía en una sociedad donde el 'World of WarCraft' y el 'League of Legends' tenían tal peso que era prácticamente imposible destronarles.

Y parece que los chicos de Funcom se dieron cuenta a tiempo y cambiaron completamente su propuesta. Aprovechando el conocimiento que ya tenían de la Era Hiboria, el mundo fantástico que Conan habita, diseñaron un juego de supervivencia que acaba de llegar en su versión final. 'Conan Exiles' es el nombre que le han dado a su creación, que llevaba prácticamente un año siendo jugada por todos aquellos a los que no les importó que fuera un producto en desarrollo. Pero tras meses de prueba, ya pueden disfrutar del juego todos los poseedores de una PlayStation 4 (las versiones anteriores a la final ya corrían en PC y Xbox).

Los habitantes de la Era Hiboria están muy bien recreados. / FunCom

Y sí, esta vez han aprendido de los errores y la competencia no es tan abrumadora. Aunque 'Minecraft' es el gran referente de los juegos se supervivencia con dosis de creación, el tiempo ha ido permitiendo que nazcan muchos más, como '7 Days To Die' o 'H1Z1'. Pero Conan, a diferencia de estos, tiene un mundo sólido a sus espaldas de casi un siglo de antigüedad.

Aunque el mapa de la Era Hiboria no ha sido retratado de forma fidedigna en el juego, sí que se han introducido las principales civilizaciones y zonas. Así, si vamos hacia el norte nos encontraremos con un gran volcán donde habitan en las inmediaciones los Gigantes de Hielo, mientras que en la selva del este podemos hallar a las tribus de los Reinos Negros, o en el desierto del oeste a los adoradores de Set. Estos cuidados detalles demuestran que sus desarrolladores sabían lo que hacían.

El juego presenta una gran variedad de enemigos. / FunCom

Pero dejando a un lado el gigantesco mapa, que si no encontramos los obeliscos de teletransporte puede llevarnos casi una hora ir de punta a punta andando, el juego no se centra en Conan en sí, sino en un exiliado. Después de crearnos nuestro personaje, al que podemos incluso variarle sus atributos sexuales, veremos una introducción en la que aparece crucificado en el desierto por haber cometido un delito. El conocido cimmerio, que pasaba por allí, nos soltará y nos dejará a nuestro libre albedrío.

A partir de este momento el objetivo del juego es simple: sobrevivir. Podemos ir cogiendo plantas, ramas y piedras para crear ropas y las primeras herramientas. Gracias a ellas, nos iremos defendiendo de las bestias que pueblan los alrededores e iremos construyendo los primeros asentamientos.

Nuestro personaje es un exiliado al que Conan salva de la muerte. / Funcom

Con un sistema de habilidades y dotes que hará que el personaje sea mejor o peor en según qué destrezas, iremos desbloqueando nuevas opciones al avanzar de niveles. Lo que en un principio es una chabola se terminará convirtiendo en una auténtica fortaleza. Si nos dejan. Porque el gran enemigo de este juego no es la IA, sino el resto de jugadores. 'Conan Exiles' está destinado al modo online, aunque se puede jugar en local e incluso invitando a algún amigo a nuestra partida.

En su versión multijugador existen dos opciones, JcJ (Jugador contra Jugador) y JcE (Jugador contra Entorno). Como sus propios nombres indican, según la que escojamos, nos enfrentaremos a unos u otros. Si queremos jugar tranquilos, lo mejor es elegir luchar contra el entorno, ya que así no destruirán nuestras construcciones, aunque lo puede hacer La Purga, un grupo de enemigos de la IA que aparece cada cierto tiempo. Por el contrario, si queremos vivir enfrentamientos continuos entre clanes y mantenernos en constante alerta, la mejor opción es la primera.

La gran cantidad de opciones que permite el juego, desde jugar en primera o tercera persona hasta cazar y conseguir agua para mantener al personaje con vida, hacen de 'Conan Exiles' uno de los mejores juegos de supervivencia que se han creado. Además de intentar mantenernos con vida, también podremos enfrentarnos a gigantescos enemigos finales que guardan tesoros y esclavizar a enemigos para que terminen trabajando para nosotros. Todo ello aderezado con invocaciones de deidades según la religión que profesemos. Aunque Crom, como ocurría en las novelas, no se inmiscuye en asuntos humanos.

El juego permite invocar gigantescos dioses. / Funcon

La guinda del juego la pone su banda sonora. Knut Avenstroup Haugen es el compositor a cargo de ella, que guarda gran paralelismo con el estilo de Basil Poledouris y que aprovecha incluso temas del anterior juego, 'Age of Conan'.

Pero todo lo que reluce no es oro en la Era Hiboria. Aunque el juego ha salido ahora en versión final, sigue teniendo muchísimos fallos, tales como morir aleatoriamente y perder todos los objetos, que los enemigos sean invisibles, que dé errores al construir o que directamente no podamos conectar con el servidor en el que jugamos. Y como cada servidor actúa de forma individual a nivel de personaje, o nos creamos otro o no podemos continuar la partida.

Estos pequeños-grandes errores manchan en la actualidad la experiencia de un juego que promete horas y horas de diversión. Aun así, sus desarrolladores ya han sacado varias actualizaciones desde su salida, por lo que se espera que con el tiempo, estemos ante el juego de supervivencia perfecto.