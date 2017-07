El compositor de los 'gamers', el guitarrista de Marilyn Manson y Frenchy de 'Grease', en el MOSMA La música de 'Wonder Woman', 'Tadeo Jones 2', 'El último mohicano', 'Mr. Robot' y '300' sonarán en Málaga con sus creadores en las butacas REGINA SOTORRÍO Sábado, 1 julio 2017, 00:12

La música de películas aún por estrenar ('Tadeo Jones 2'), de filmes que lideran ahora la taquilla ('Wonder woman') y de cintas clásicas ('El último mohicano') sonarán del 5 al 9 de julio en la segunda edición de Movie Score Málaga (MOSMA), el Festival Internacional de Música de Cine de Málaga. Un encuentro con nombres destacados de las partituras de cine, televisión y videojuegos al que no le faltan citas de interés y curiosidades de sus protagonistas. Aquí te desvelamos quiénes son los invitados de este año y dónde encontrarse con ellos.

Tyler Bates Maestro del 'blockbuster' y guitarrista de Marilyn Manson

Quién es: Sus últimas películas rondan el billón de euros de recaudación, lo que le ha valido el título de 'maestro del blockbuster' actual. 'Guardianes de la galaxia', '300', 'Watchmen' y 'El camino' son algunas de las producciones que llevan su firma sonora. Pero Tyler Bates no se conforma con la producción y la composición musical, también toca y lo hace en una de las bandas de metal más internacionales, la que lidera el controvertido Marilyn Manson. Con sus compañeros de grupo actuará también en Málaga para dar un toque de rock alternativo al MOSMA.

Dónde escuchar su música: El 5 de julio se interpretará su música en el Teatro Cervantes en 'Blockbusters. La música de las superproducciones cinematográficas' (20.30 horas. 20 euros), con la Orquesta Filarmónica dirigida por Arturo Díez Boscovich. El 6 de julio en el Recinto Eduardo Ocón tocará con miembros de la banda de Marilyn Manson piezas rock de su filmografía en 'Dioses y monstruos. La música de Tyler Bates' (22.00 horas. Entrada libre).

Dónde charlar con él: El 8 de julio en el Salón Rossini del Teatro Cervantes a las 12.00 horas. Una hora después, firmará discos.

Rupert Gregson-Williams Del drama de 'Hotel Ruanda' a la acción de 'Wonder Woman', pasando por Adam Sandler

Quién es: Compositor británico de filmografía ecléctica. La música de la dura historia de 'Hotel Ruanda', de Terry George, le valió el Premio del Cine Europeo al mejor compositor. Fue uno de sus primeros trabajos para películas de repercusión internacional. La última, la música de 'Wonder Woman', la estrenará en concierto por primera vez en Málaga apenas dos semanas después de que el filme llegue a las pantallas españolas. Gregson-Williams parece ser además el compositor fetiche de las disparatadas comedias de Adam Sandler: sus partituras están detrás de 'Os declaro marido y marido', 'Zohan: Licencia para peinar', 'Más allá de los sueños', 'Zooloco' y 'Desmadre de padre', entre otras. Para la pequeña pantalla, destaca su trabajo para la serie 'The Crown'.

Dónde escuchar su música: El 5 de julio se interpretará su música en el Teatro Cervantes en 'Blockbusters. La música de las superproducciones cinematográficas' (20.30 horas. 20 euros), con la Orquesta Filarmónica dirigida por Arturo Díez Boscovich.

Dónde charlar con él: El 5 de julio en el Salón Rossini del Teatro Cervantes a las 10.00 horas. Una hora después, firmará discos.

David Shire El compositor oscarizado y su mujer, la actriz Didi Conn

Quién es: Es un histórico de la música de cine de Hollywood. Su primer trabajo con repercusión mundial le llegó de la mano de Francis Ford Coppola y su filme ‘La conversación’. Para entonces estaba casado con Talia Shire, hermana del director de cine. Después, dejaría su huella sonora en ‘Todos los hombres del presidente’ dirigida por Alan J. Pakula (con Robert Redford y Dustin Hoffman), ‘Norman Rae’ de Martin Ritt le valdría un Oscar a la mejor canción original y dos Grammy recibiría por su trabajo en ‘Fiebre del sábado noche’. Suya es también la música de ‘Oz, un mundo fantástico’, la secuela de ‘El mago de Oz’. La suite de ese filme de los 80 sonará en estreno mundial en Málaga acompañada de una narración de la actriz Didi Conn, rostro popular a finales de los 70 por su papel de ‘Frenchy’ en ‘Greese’. Además de su mujer, la actriz es su colaboradora en diferentes proyectos profesionales.

Dónde escuchar su música: El 7 de julio en el Teatro Echegaray en tocará el piano con Sylvia Parejo como solista en ‘David Shire at the movies’ (19.00 horas. 15 euros). El 8 de julio en el Teatro Cervantes su música se interpretará en 'Legends. Grandes maestros de la música de cine’ (20.00 horas. 20 euros), con la Orquesta Filarmónica dirigida por Arturo Díez Boscovich.

Dónde charlar con él: El 6 de julio en el Salón Rossini del Teatro Cervantes a las 10.00 horas. Una hora después, firmará discos.

Trevor Jones El compositor de culto del cine épico y místico

Quién es: De origen sudafricano (Ciudad del Cabo, 1949), se formó como músico y compositor en la Royal Academy of Music de Londres. Con fuerte influencia de la música sinfónica clásica, no rehúye el uso de los sintetizadores y ha colaborado con estrellas del rock como David Bowie y Bono. Sus primeros trabajos le hicieron célebre en el cine épico y místico: ‘Excalibur’ (1981), ‘Cristal oscuro’ (1982), ‘Dentro del laberinto’ (1986, donde compartió partituras con David Bowie) y ‘El último mohicano’ (1992), su mayor éxito y el que le dio el título de compositor de culto. Pero no se ha limitado a este género. También puso música al drama ‘En el nombre del padre’ (1993), donde hay canciones de Bono, Sinead O'Connor, Bob Marley y Jimi Hendrix; y a la comedia ‘Notting Hill’ (1999).

Dónde escuchar su música: El 8 de julio en el Teatro Cervantes su música se interpretará en 'Legends. Grandes maestros de la música de cine’ (20.00 horas. 20 euros), con la Orquesta Filarmónica dirigida por Arturo Díez Boscovich

Dónde charlar con él: El 8 de julio en el Salón Rossini del Teatro Cervantes a las 10.00 horas. Una hora después, firmará discos.

Mac Quayle El autor detrás de 'Mr Robot' y 'American Horror Story'

Quién es: Si las producciones para televisión han alcanzado en los últimos años niveles de calidad comparables al cine, su música también y por eso merecen un hueco en el MOSMA. Mac Quayle representa ese salto de nivel en las partituras para la pequeña pantalla. Suya es la música de 34 episodios de 'American Horror Story' y recientemente se llevó un Emmy por 'Mr Robot', una banda sonora en el terreno de la electrónica que interpretará en Málaga 3 Bit Band.

Dónde escuchar su música: El 6 de julio en el Teatro Echegara se interpretará su música en 'Stranger Things y Mr. Robot en concierto'. (19.00 horas. 15 euros), con 3 Bit Band.

Dónde charlar con él: El 7 de julio en el Salón Rossini del Teatro Cervantes a las 10.00 horas. Una hora después, firmará discos.

Neal Acree El autor de la música que escuchan los 'gamers'

Quién es: Compositor americano de bandas sonoras de cine y televisión, su mayor éxito le ha llegado a través de otra pantalla aún más pequeña pero de mayor difusión: el videojuego. Neal Acree firma la música del existoso 'World of Warcraft', que ostena el récord Guinness de suscripciones mundiales. Eso signfica que millones de personas alrededor de todo el planeta han escuchado sus creaciones. Uno de sus últimos trabajos es 'Overwatch', otro éxito de Blizzard Entertainment. Por la composición del videojuego chino 'Revelation online' ganó el año pasado el Premio Jerry Goldsmith en su categoría.

Dónde escuchar su música: El 9 de julio en el Teatro Echegaray se interpretará su música en 'Insert Coin. Lo mejor de la música de videojuegos'. (19.00 horas. 15 euros), con la Orquesta Sinfónica Provincial dirigida por Arturo Díez Boscovich.

Dónde charlar con él: El 7 de julio en el Salón Rossini del Teatro Cervantes a las 12.00 horas. Una hora después, firmará discos.

Zacarías M. de la Riva Tadeo Jones se va de aventuras con sus partituras

Quién es: Iba para ingeniero de telecomunicaciones, pero un golpe personal le hizo cambiar de país y de estudios, formándose en el Berklee College of Music de Boston. La lista de películas en su currículum es extensa pero dos destacan por su repercusión: por el éxito de taquilla de 'Las aventuras de Tadeo Jones' (2012) y por la buena acogida de la crítica que tuvo con 'Autómata' (2014), protagonizada por Antonio Banderas y Melanie Griffith. Por este último trabajo se llevó dos Premios Goldspirit al compositor español del año y a la banda sonora española del año; y el reconocimiento de la Crítica Cinematográfica Española. Su música ha estado presente en el último Festival de Málaga-Cine en Español en la película 'Nieve negra', con Leonardo Sbaraglia y Ricardo Darín. Y en Málaga, durante el MOSMA, estrenará mundialmente la banda sonora de 'Tadeo Jones 2', que llegará a los cines en unas semanas.

Dónde escuchar su música: El 5 de julio se interpretará su música en el Teatro Cervantes en 'Blockbusters. La música de las superproducciones cinematográficas' (20.30 horas. 20 euros), con la Orquesta Filarmónica dirigida por Arturo Díez Boscovich.

Dónde charlar con él: El 5 de julio en el Salón Rossini del Teatro Cervantes a las 12.00 horas. Una hora después, firmará discos.

Víctor Reyes El compositor de cabecera del director Rodrigo Cortés ('Buried')

Quién es: Tres nominaciones al Goya, un Emmy por la banda sonora de la miniserie 'The night maganer' ('El infiltrado') y Premio del Círculo de Escritores por la música de 'Grand Piano' son algunos de los hitos de su currículum. Fructífera ha sido su relación con el cineasta Rodrigo Cortés, de la que han salido destacados trabajos como 'Concursante' (2007), 'Buried' (2010), 'Luces rojas' (2012) y pronto 'Down a Dark Hall' (2017). Su trabajo en la televisión española incluye 'Ana y los 7', 'Motivos personales', 'Sin tetas no hay paraíso', 'Felipe y Letizia' y 'Hospital Central', entre otras .

Dónde escuchar su música: El 8 de julio en el Teatro Cervantes su música se interpretará en 'Legends. Grandes maestros de la música de cine’ (20.00 horas. 20 euros), con la Orquesta Filarmónica dirigida por Arturo Díez Boscovich.

Dónde charlar con él: El 9 de julio en el Salón Rossini del Teatro Cervantes a las 12.00 horas. Una hora después, firmará discos.