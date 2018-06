Del compositor disonante al conquistador castrado

ÍGOR STRAVINSKI.17-6-1882 / 6-4-1971

Diecisiete de junio de 1882. Nace, en la ciudad rusa de Orianenbaum, Ígor Fiódorovich Stravinski, quien tras convertirse en alumno de Rimski-Kórsakov verbalizó reiteradamente que quería «mandarlo todo al demonio», entendiéndose por «todo» la composición musical tradicional y por «demonio» casi todo lo estudiado hasta ese momento, y allá que se fue a disonar polifónicamente con La Consagración de la Primavera; obra vanguardista que dividió la crítica entre los modernistas maravillados y los reaccionarios románticos y post-románticos que la catalogaron como una estruendosa sucesión de sonidos y ruidos tan incomprensibles como molestos, y cuyo estreno acabó a puñetazo limpio en el Teatro de los Campos Elíseos, no en el escenario del mitológico paraíso griego sino en el parisino edificio de la avenida Montaigne. Tras consagrarse primaveralmente en la innovación y el escándalo, Stravinski fue saltando, del Período Primitivo cuyos argumentos se basan en el folclore ruso al Período Neoclásico en que envía las cuerdas a tomar viento, instrumentalmente hablando, y de éste al Período Dodecafónico o Serialista. Mientras iba enlazando técnicas compositivas, Stravinski se casó con su prima por aquello del cuanto más primo más me arrimo; mantuvo un largo concubinato con quien, tras el finamiento de la prima, se convertiría en su segunda esposa; jugó al adulterio con cuantas damas se prestaron a la partida, incluyendo a Mademoiselle Coco Chanel que, entre puntada y puntada altacosturesca entonaba de buen grado con él 'El Pájaro de Fuego', y según ciertas fuentes con algún caballero entre los que destacó el boleresco Maurice Ravel; era considerado por la revista Time como una de las personalidades más influyentes del siglo XX, y finalmente afamado en el suelo paradójicamente celestial de Hollywood Boulevard, de donde tuvo la suerte de no ser afanado por algún mitómano como le sucedió a las estrellas rosas con filo dorado de Gregory Peck, James Stewart o Kirk Douglas. Y es que todos somos Espartaco.

AGA MUHAMMAD KHAN. 5-8-1742 / 17-6-1797

Ochenta y cinco años antes del nacimiento ruso de Stravinski, moría en Irán el shahansha, es decir el rey de reyes, Aga Muhammad Khan. Antes de ascender al denominado Trono del Pavo Real donde adherían sus posaderas los monarcas iraníes, Aga Muhammad fue castrado, a la edad de seis años y por orden del entonces gobernante Adel Sha, para evitar una futura amenaza por parte del infante, aunque esta temprana eunucación no impidió que el castrato, en lugar de ponerse a cantar La Traviata con voz de mezza-soprano, se convirtiera en jefe de su tribu y como tal fuese capturado por un pueblo rival, el cual lo mantuvo en calidad de rehén la friolera de dieciséis años, hasta que al prisionero se le hincharon los testículos fantasma y logró evadirse para sentarse al fin en el pavireal sillón. Ya debidamente entronizado y convenientemente fundada la dinastía Kayar, Aga Muhammad Khan decidió trasladar la capital del país, que por aquellas fechas estaba establecida en Sadi, hasta el entonces poblado de Teherán, al cual agenció un gran bazar, unas cuantas mezquitas y unas buenas murallas, a la vez que, habida cuenta que él mismo era el ejemplo viviente de que la castración no coartaba la rebeldía, cambiaba la eunucación por la desnucación para librarse de todos los hipotéticos aspirantes a mandamás del imperio. A continuación, el Khan se fue a conquistar un poco el Cáucaso, y en ello seguía cuando una noche se le antojó un melón fresco, cuya mitad engulló como si no hubiera un mañana frutal, recordándoles a los sirvientes que si al día siguiente faltaba una sola rodaja del resto de la baya pepónide, ya podían ir preparando los testículos o la nuca, dependiendo del humor mañanero del monarca. El caso fue que los domésticos no se resistieron a beneficiarse del jugoso medio melón y, para evitar las khanianas represalias, se dijeron de perdidos al río, en este desértico caso al canal de regadío, y le clavaron al rey de reyes una real daga mientras dormía en su no menos real cama. Mi reino por un melón, que hubiera dicho Shakespeare.