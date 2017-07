El compositor David Shire revela que ganar el Oscar le resultó «amargo» El músico explica que el director cortó la banda sonora de 'Norma Rae' y afirma que Barbara Streisand es «dura», «pero el resultado siempre vale la pena» FRANCISCO GRIÑÁN Málaga Jueves, 6 julio 2017, 13:59

Cuando se recoge un Oscar todo es emoción, alegría y agradecimientos. Pero a veces, esa felicidad esconde una media sonrisa. Así lo ha descubierto esta mañana el compositor David Shire, que subió a recoger su estatuilla por la canción original de 'Norma Rae', pero aquel gran momento le resultó "amargo" ya que fue también autor de la banda sonora del filme, que no fue tan bien comprendida. "El director -Martin Rita- cortó la música en el momento más emocionante del filme", se ha lamentado el artista, que ha repasado su trayectoria desde 'La conversación' a 'Zodiac', pasando por 'Todos los hombres del Presidente' o 'Fiebre del sábado noche'.

El Oscar fue la consolación a un trabajo que no terminó de sonar bien para el propio Shire por una banda sonora mutilada que, por el contrario, tuvo un flamante Oscar que le llegó de rebote. Así, ha contado que esta historia protagonizada por Sally Field y que narraba la historia de una sindicalista tenía canciones country que finalmente no se interpretaron porque los cantantes de este género -habitualmente de ideología conservadora- no les gustó la película. Así que improvisó en una semana la canción 'It Goes Like It Goes', que interpretó Jennifer Warnes y acabó triunfando.

No ha sido ésta la única historia de Oscar de la que ha hablado el compositor norteamericano esta mañana durante su intervención en el Movie Score Málaga (Mosma), ya que también ha explicado que su música para 'Todos los hombres del presidente' fue descalificada en las nominaciones por su corta duración: solo 35 minutos. "Le dije al director Alan J. Pakula que veía el filme como un documental sobre el caso Watergate, pero él me contestó que precisamente necesitaba la música porque no quería esa sensación de documental", ha comentado David Shire, que midió mucha su presencia sonora en el filme y de hecho la banda sonora no arranca hasta el minuto 40.

Shire también ha hablado de su participación en la película de Francis Ford Coppola 'La conversación', en la que el director le dio libertad para experimentar, aunque también impuso una música "sucia". "Coppola grababa en un magnetofón que se escuchaba fatal y quería ese sonido para el filme", ha revelado entre risas el autor, que también ha relatado cómo Gene Hackman ensayaba durante todo el rodaje con el saxofón para que su personaje resultara creíble cuando aparecía en pantalla con el instrumento. "Es muy difícil de tocar y al final consiguió sacarle un par de notas buenas", ha asegurado.

De su larga relación profesional con Barbra Streisand, Shire ha contado que su trabajo como pianista de cabecera de la cantante y actriz estuvo marcado por la "exigencia". "Es dura, pero el resultado siempre ha merecido la pena", ha afirmado el norteamericano, que también colaboró con los Bee Gees en la banda sonora de uno de sus mayores 'hits', 'Fiebre del sábado noche'. El compositor se dejó influir por la música disco para componer el popular tema 'Manhattan Skyline', que tuvo gran influencia en las sintonías de series de los años 80.

Entre el público que se encontraba escuchando al compositor estaba su mujer, la actriz Didi Conn, la popular Frenchy del pelo rosa que protagonizó junto a John Travolta el musical 'Grease'. Su presencia no ha pasado inadvertida y, como el propio David Shire, ha firmado numerosas fotos y discos en el encuentro de esta mañana con el público del Mosma.

El director David Fincher acudió a Shire para la banda sonora de 'Zodiac' precisamente porque le gustaba el sonido sucio que compuso en sus comienzos para 'La conversación'. En aquella película puso además en práctica una constante que está muy presente en toda su filmografía sonora: "La música debe crearse en función del protagonista y ayudar al diseño del personaje". El compositor, cuyo último trabajo es 'Love after Love' (2017), ha asegurado que no contempla la retirada. "Seguiré componiendo hasta que me descomponga", ha dicho David Shire, que el pasado lunes cumplió ochenta años. Ocho décadas que no se pueden contemplar sin su aportación a la música de cine.