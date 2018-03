¿Qué cómic convertirías en serie de televisión?

Los cómics book o tebeos siempre han estado ahí, en el aprendizaje de la lectura en la infancia y, luego, en la juventud, en el inicio sentimental a la hora de relacionarse con el mundo. Porque en la adolescencia se necesitan referentes. Lugares o personajes a los que anclarse. Amigos como Peter Parker con el que sentirse identificado; o reconocido desde la exclusión de los mutantes; o solos, como Superman y Batman. Superhéroes. Sí, pero que son más que ninguna otra cosa: humanos; o dicho con otras palabras, seres que representan mejor que muchos personajes las debilidades de los jóvenes, como en esa novela de Jonathan Lethem, ‘La fortaleza de la soledad’, en la que los cómics de superhéroes servían de vínculo y amistad de un chico blanco y otro negro en una América en la que el conflicto racial nunca ha estado solucionado. Pero la cosa no queda ahí, porque las historias contadas en viñetas, repletas de héroes y heroínas nos siguen acompañando en la adultez. Símbolos. Iconos que de una manera u otra trasmiten unos valores y son capaces de leer la sociedad, el tiempo en el que se inscriben. Por eso el cine y la ficción serial se han fijado en ellos y se nutren de sus personajes y aventuras. Series como: ‘Daredevil’, ‘The Punisher’, ‘The Flash’, ‘Supergirl’, ‘Arrow’, ‘Runaways’, ‘Jessica Jones’, ‘Arrow’, ‘The Defenders’, ‘Iron Fist’, etcétera; películas como ‘Los Vengadores’, ‘Thor’, ‘Wonder Woman’…, personajes de Marvel y DC, pero también otras adaptaciones que son éxitos como ‘Walking Dead’. Por eso hemos preguntado a algunas personas con vinculaciones con el mundo del cómic o de las series ¿qué cómic le gustaría que adaptasen a la televisión?

A pesar de que los cómics de superhéroes y las series de televisión son disciplinas diferentes, entre ellas hay una suerte de correspondencia e indudables puntos de conexión que han generado una relación fructífera desde el éxito de las adaptaciones cinematográficas de los últimos años. De un lado, comparten la estructura serializada, elemento esencial, además de otros rasgos que forman parte del ADN de estos medios expresivos. Julián M. Clemente, editor Marvel en España, apuesta por ‘Ms Marvel’, porque «es un personaje que se adaptaría muy bien al formato televisivo y permitiría ver la evolución de un adolescente, como pudiera hacerlo Buffy en su momento, al ser Buffy el mejor precedente de los universos superheroicos en cine y televisión». ‘Ms Marvel’ es la historia de una adolescente paquistaní, musulmana, llamada Kamala Khan, admiradora de Los Vengadores, que descubre que tiene poderes, mientras lidia con su familia, el instituto, al tiempo que el cómic retrata el hecho de ser mujer y pertenecer a una minoría.

Por su parte, el dibujante Salvador Larroca (ganador de un Eisner por su trabajo en ‘Iron Man’) confiesa ver poca televisión, pero no le gusta nada el modelo de ‘Agentes de SHIELD’. Larroca haría una serie sobre SHIELD que no se parecería en nada a la actual. El dibujante Pepo Pérez, creador de El Vecino junto al guionista Santiago García, afirma que «me gustan los cómics como tales cómics. Pero puestos a responder algo, te diría que ‘El vecino’». De hecho, puede que este cómic de aire costumbrista que juega y subvierte las claves del género de superhéroes pronto se adapte a la pantalla.

Superlópez da para mucho

El periodista de SUR Prancisco Griñán se inclinaría por Superlópez, aunque como ya se está haciendo una película con Dani Rovira, dice que le «encantaría ver en pantalla los tebeos de ‘Hazañas bélicas’. Material y guiones hay abundantes para varias temporadas, por lo que una serie se me antoja el formato ideal para llevar a cabo una adaptación de estos cómics que, a varias generaciones de niños de la mili les enseñó que los campos de minas había que evitarlos y la ametralladoras retumbaban con un sonoro Ra-ta-ta-ta-tá». ‘Saga’, la space opera creada por de Brian K. Vaughan y Fiona Staples, es la elección del subdirector de Fuera de Series, Francisco Arrabal. «Tiene para el audiovisual la gran complejidad técnica de ser un space opera épico-fantástica con un vasto universo imaginativo, pero posee los tres rasgos que toda cadena busca actualmente para triunfar con una serie: una gran historia, compleja y que cuente con universo propio; material suficiente de respaldo para asegurarse con garantías varias temporadas; y una marca construida y legión de fans que puedan darle el impulso promocional inicial a la serie», comenta Arrabal, que además añade: «Vaughan ya ha trabajado en la sala de guionistas de series como ‘Perdidos’ y ‘La cúpula’, y hasta en el proceso de adaptación de un cómic propio, ‘Runaways’».

A pesar de ser disciplinas diferentes –el cómic y las series de televisión–, ambas están relacionadas y se retroalimentan. Quizá el poder audiovisual tenga más arrastre a la hora de influir en las viñetas, aunque para Julián M. Clemente la influencia de las series en el cómic es muy superficial, pues «se lanzan colecciones ligadas a ellas, o se hacen cambios innecesarios, como el traje de Daredevil, pero no tienen la suficiente fuerza. Sólo las series de Jessica Jones y Los Defensores se han hecho con el suficiente esfuerzo editorial para reflejar el peso del personaje en la televisión, y da la impresión que esto ha sido más por iniciativa de Brian Michael Bendis que otra cosa. Las series que se han hecho de Puño de Hierro y Luke Cage, juntos y por separado, en paralelo a sus series debían haber conllevado un mayor esfuerzo por parte de Marvel, pero no ha sido así». Lo que parece indudable, como señala, Arrabal, es que «cada vez son más los cómics que dan el salto a la televisión. Prácticamente no hay mes del año en que no haya un nuevo estreno de serie basada en cómic ni cadena norteamericana que tenga su propia adaptación». De hecho, este mismo mes se estrena ‘Krypton’, próximamente llegará ‘Capa y puñal’, se acaba de estrenar la segunda temporada de ‘Jessica Jones’ y hay más de una veintena de proyectos en estudio.

Momento crucial

Pepo Pérez apunta a que un momento crucial se produce en los años ochenta y noventa del siglo pasado, pues Frank Miller y Alan Moore, entre otros autores, vinieron a marcar el tono que ha servido para llevarlos a la pantalla de un modo que resulta moderno y «serio». Pérez tiene claro que la influencia es recíproca y pone como ejemplos cómics book como ‘Daredevil: Born Again’, de Frank Miller y David Mazzucchelli, o en ‘Daredevil: El hombre sin miedo’, de Miller y John Romita Jr., que son la base principal, en tono y tratamiento, de la actual serie ‘Daredevil’. Algo parecido pasa con la serie de cómic ‘Alias’ respecto a ‘Jessica Jones’.

Sea de un modo u otro, los cómics aportan a la ficción serial numerosos personajes e historias, se parezcan o no al original, como puede ser el caso de la serie ‘Legión’, que parte de un personaje secundario de Marvel «y convierte el material en un producto realmente sorprendente y creativo acudiendo a referentes ajenos a los cómics: el cine de Kubrick, Lynch, Wes Anderson o del tándem formado por Charlie Kaufman y Michel Gondry», explica el dibujante de ‘El vecino’. Quizá se trate de un caso aislado. Lo que es norma, sin embargo, es la capacidad de los cómics y las series para leer el signo de los tiempos desde el serial con sus círculos de repetición e iconos que nos acompañan desde la infancia.