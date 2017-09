Wim Wenders abre hoy la sección oficial del Festival de Cine de San Sebastián RICARDO ALDARONDO SAN SEBASTIÁN. Viernes, 22 septiembre 2017, 01:23

Es inútil buscarle un hilo conductor, un nexo común a la competición oficial de un festival: no la va a tener. Es más, no debe tenerla. Frente a quienes exigen un distintivo para cada festival, lo único que persiguen todos, siempre que no sean especializados, es brindar muchas películas de calidad, y cuanto más diversas mejor. Que el cine mundial tiene muchas formas cambiantes, y todas deberían quedar reflejadas.

En la sección oficial del 65 Festival de Cine de San Sebastián se incluyen no solo las 18 películas que compiten por la Concha de Oro, sino también algunas películas fuera de concurso, y una serie de proyecciones especiales. Las diferencias entre estas dos últimas categorías son tan sutiles que a veces se reducen a cero. Este año se repite el esquema del año pasado con una sección oficial desmesurada con sus 25 títulos.

El caso es que 18 películas van a competir desde hoy por los premios del palmarés oficial, incluyendo la inaugural 'Submerge', de Wim Wenders. Otras tres figuran fuera de concurso. Y cuatro más serán proyecciones especiales. Tiene especial interés ver por dónde sale ahora Win Wenders. Lejos queda el estilo del director que hizo 'París, Texas' y que en los últimos años se refugió en los documentales, cuando sus ficciones se hicieron demasiado ampulosas y fallidas ('Palermo Shooting').

Si hace un par de años ya dio muestras de recuperación con el sencillo drama 'Todo saldrá bien', que protagonizó James Franco (con quien Wenders compite en Donostia como director), ahora el director alemán propone una historia de amor en 'Múltiple' con James McAvoy y Alicia Vikander como protagonistas.

Galardón a Banderas

De cine español tenemos terna. 'Handia' es la tercera ocasión en que el cine en euskera compite en la sección oficial, con el regreso de los autores de 'Loreak' en un film más ambicioso, que parte de la leyenda del gigante de Altzo para hablar de otros temas y otras sensibilidades. 'El autor' viene avalada por el premio de la críti ca que acaba de ganar en Toronto, por tratarse del nuevo filme de Manuel Martín Cuenca que ya compitió en el Zinemaldia con 'Caníbal', y por tener como protagonista al también premiado Javier Gutiérrez. Y la tercera a concurso es 'La vida y nada más', de Antonio Méndez Esparza, coproducción con Estados Unidos y con actores americanos.

Y una de las guindas de la tarta del festival llegará mañana, con la entrega del Premio Nacional de Cinematografía al malagueño Antonio Banderas.