El rey de la taquilla veraniega es de Fuengirola Álvaro Díaz Lorenzo, en el rodaje de la película. : / Sur El director Álvaro Díaz Lorenzo triunfa con la comedia ‘Señor, dame paciencia’, que ha recaudado más de 4,2 millones de euros FRANCISCO GRIÑÁN Málaga Jueves, 13 julio 2017, 00:20

Tiene cara de niño bueno. Y es raro no encontrarlo con una sonrisa cuando habla. De hecho, su cara es el espejo de lo que más le gusta: la comedia. Con su tercera película, ‘Señor, dame paciencia’, ha dado en el centro de la taquilla. Después de cuatro semanas esta película amable y divertida sobre las difíciles relaciones familiares no solo no se baja de la cartelera, sino que sigue superando rivales con sello de Hollywood, desde ‘La momia’ a ‘Los vigilantes de la playa’, pasando por la última entrega de ‘Piratas del Caribe’. El pasado sábado superó los cuatro millones de recaudación y ya es la película española del verano. Los titulares hablan de la vis cómica de Jordi Sánchez, del encanto de Megan Montaner o del humor inagotable del malagueño Salva Reina, pero el verdadero autor de esta fórmula del éxito es un guionista y director que nació en Madrid, pero que se autodenomina «de Fuengirola»: Álvaro Díaz Lorenzo.

Cine español 2017 1 ‘Es por tu bien’9,5 millones de euros en taquilla. 2 ‘Señor, dame paciencia’ 4,2 millones de euros. 3 ‘Contratiempo’3,6 millones de euros. 4 ‘El guardián invisible’ 3,6 millones de euros. 5 ‘El Bar’ 2,8 millones de euros.

«Era un niño cuando llegué aquí y esta es mi tierra», reconoce el director que, precisamente, regresó el pasado fin de semana a Málaga cuando su película rompía la barrera de los cuatro millones de recaudación. En casa se ha reencontrado con su padre, el conocido cirujano fuengiroleño Francisco Díaz Yanes, que comparte apellidos con un popular cineasta, su hermano Agustín Díaz Yanes (‘Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto y ‘Alatriste’). De ellos no sólo ha heredado el parentesco de los Díaz, sino el indudable ojo clínico de su padre para diagnosticar una buena historia y el talento de su tío para manejar la cámara. La comedia ‘Señor, dame paciencia’ acumula 4,2 millones de euros de recaudación y ya ha superado la cuenta de resultados de los ‘thrillers’ ‘El guardián invisible’ y ‘Contratiempo’ –con Mario Casas–, convirtiéndose en la segunda cinta más taquillera del cine español en lo que va de año, tras la comedia ‘Es por tu bien’.

«Las previsiones de los distribuidores es que lleguemos a los siete millones de recaudación, ya que la película comenzó muy bien, pero casi no ha perdido público semana tras semana y ha mantenido la asistencia de público», explica el cineasta fuengiroleño, que espera superar la frontera psicológica del cine español: el millón de espectadores. Ya lleva 700.000 entradas vendidas y subiendo.

Rodada en su mayor parte en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), ‘Señor, dame paciencia’ narra la historia de una singular familia, cuyo padre es una madridista facha que no entiende la vida de sus hijos ni a sus parejas: la mayor está casada con un culé, la siguiente sale con un ‘hipie’ y el tercero es gay y tiene un novio vasco y de origen senegalés. Un argumento que le saca punta a algunos de los retratos sociales de la España actual. «Ante todo es una película familiar y mucha gente me dice que ha reído y ha llorado a la vez con la película, lo que es muy emocionante», reconoce Díaz Lorenzo, que dejó su guiño particular en el personaje del antisistema encarnado por Salva Reina y que en la película proclama su origen fuengiroleño.

El éxito de la película contrasta con su anterior filme, ‘La despedida’ (2014), que produjo el propio director malagueño y sólo se estrenó en festivales. «Ha sido un cambio radical», admite el cineasta, que ya he recibido el visto bueno de Atresmedia –productora de ‘Señor, dame paciencia’– para su próximo proyecto. Será otra comedia y se rodará en otoño, pero por el momento no puede contar nada más. «Bueno, volveré a Andalucía a rodar», adelanta el rey de la comedia del verano.