Segura y Trueba viajan en el tiempo David Trueba, Luis Alegre y Santiago Segura, ayer durante el encuentro en el MPM. / Ñito Salas Los directores se reúnen para homenajear a los clásicos en el ciclo la Edad de Oro ANDREA RODRÍGUEZ Sábado, 9 septiembre 2017, 00:16

La Edad de Oro, un recorrido de 22 proyecciones cinematográficas clásicas repartidas en seis ciclos temáticos estarán en funcionamiento hasta el próximo 14 de septiembre por diferentes puntos de Málaga. La quinta edición del evento no deja indiferente a nadie, proyecciones de películas, exposiciones, charlas, cine al aire libre y talleres para que los amantes del género puedan disfrutar durante una semana de las obras tradicionales de mayor relevancia internacional. La noche de ayer comenzó con fuerza en el Auditorio del Museo Picasso con encuentros protagonizados por dos parejas de reconocido prestigio en el cine español. La primera formada por Santiago Segura y David Trueba, seguida de Juan Echanove y Carlos Boyero.

No había marcado el reloj las 20.05 horas cuando la primera tanda de cineastas cruzaba la puerta del auditorio con las buenas vibraciones que les caracteriza y con muchas ganas de hablar. «Pues nada, vamos a echar el rato hablando de cine como las señoras mayores», plasmaba su toque Santiago Segura nada más comenzar. Tres sillas y en el medio, Luis Alegre, un gran amigo de ambos que no tardó en sacar a relucir alguna de las anécdotas vividas con los protagonistas. A su derecha, un David Trueba cercano que estrenaba el encuentro con un relato de su infancia cuando Alegre le preguntaba por su primera experiencia como espectador: «Era el pequeño de ocho hermanos y en casa tampoco había mucho dinero, así que mis primeros recuerdos son los domingos en el colegio cuando hacían sesiones de cine». Por otro lado, Santiago Segura, ‘Mary Poppins’ y su pasión por las películas Disney. Un viaje en el tiempo cargado de emoción y añoranza: «Te sentabas en la mesa a cenar con tu familia y de pronto se colaban películas incontrolables», comentaba Trueba. «Nuestra gran misión era que nuestros padres no vieran los ‘rombos’ para que nos dejaran seguir viendo la película», completaba Segura, mientras reían al recordar.

Ambos coincidían en que pertenecen a una generación de cineastas con una gran cantidad de referencias pasadas con las que deben convivir. «Un contraste con el final de los años 50, cuando surge una corriente de directores pioneros, personas con la pureza de no estar contaminados», explicaba Trueba. Tocan tiempos difíciles para el cine aunque ninguno concibe la idea de abandonar su pasión, sino que ya cuentan con nuevos proyectos. «Con respecto a Torrente he cambiado, mi siguiente película como director es feminista, así que esta es la oportunidad de que todas las mujeres se puedan vengar», avanzaba Segura.