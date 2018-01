Rose McGowan describe en sus memorias cómo fue violada por Weinstein Rose McGowan. / Reuters La actriz, conocida por haber protagonizado 'Embrujadas' y 'Planet Terror', asegura que el productor la desnudó y la obligó a practicarle sexo oral EFE Los Ángeles Miércoles, 31 enero 2018, 11:33

La actriz Rose McGowan, una de las primeras mujeres que acusó a Harvey Weinstein de abusos sexuales, ha publicado este miércoles sus memorias, en las que detalla cómo fue presuntamente violada por el famoso productor de Hollywood. Bajo el título 'Brave', las memorias de McGowan, actriz conocida por la serie 'Embrujadas' y por el filme 'Planet Terror' (2007), describen un episodio que, según la artista, sucedió en 1997 durante el Festival de Cine de Sundance.

McGowan tenía 23 años cuando Weinstein la citó para una reunión de trabajo que en principio se iba a celebrar en un restaurante, pero que finalmente fue trasladada a la habitación del hotel del productor. Tras media hora de conversación, siempre según el relato de McGowan, Weinstein la desnudó y la obligó a practicarle sexo oral.

"Me sentí muy sucia. Me habían violado y estaba triste hasta en lo más profundo de mi ser. Me quedé pensando en cómo había estado sentado detrás de mí en el cine la noche antes de que sucediera (la violación). Eso hizo, no como que fuera mi responsabilidad exactamente, pero como si hubiera tenido algo que ver en tentarle (...) Eso me hizo sentirme incluso más enferma y sucia", escribe.

McGowan, que se refiere en su libro a Weinstein como "el monstruo", le contó posteriormente lo que había sucedido a Ben Affleck. "Maldita sea, le dije que parara de hacer eso", le contestó el actor, según la versión de la actriz que no ha sido confirmada por Affleck. Weinstein pagó posteriormente 100.000 dólares a McGowan en un acuerdo que no implicaba confidencialidad pero sí le impedía denunciarlo.

Desde que los reportajes de 'The New York Times' y 'The New Yorker' del pasado octubre revelaran las decenas de agresiones sexuales cometidas por Weinstein, que inspiraron los movimientos 'Me Too' (Yo también) y 'Time's Up' (Se acabó el tiempo), McGowan se ha convertido en una de las caras más conocidas del activismo feminista en contra de los abusos sexuales y el machismo en Hollywood.

La actriz también se ha visto rodeada de polémica cuando criticó la protesta de los Globos de Oro, en la que las estrellas desfilaron de negro para denunciar las agresiones sexuales, y cuando arremetió contra Meryl Streep, a la que calificó de hipócrita por haber trabajado en el pasado con Weinstein. Después del enorme escándalo en torno a Weinstein, numerosas revelaciones del mismo tipo han salpicado en los últimos meses a artistas como Kevin Spacey, Dustin Hoffman, James Franco, Brett Ratner, John Lasseter, Louis C. K. y Bryan Singer.