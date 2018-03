Lo que puede pasar (y no) en los próximos Oscar

En la madrugada del próximo domingo al lunes (a partir de las 2:00 en Movistar Estrenos de Movistar +) se celebra la 90º edición de la ceremonia de los Oscar. Pese a lo redondo del aniversario, no parece que haya programada ninguna bomba especial y la gala tiene toda la pinta de que va a resultar previsible. Por si acaso, aquí van algunos improbables ‘tips’ que podrían dar la sorpresa a última hora.

Lío de sobres y Oscar para ‘Call me by your name’

Las apuestas coinciden en situar a ‘Tres anuncios en las afueras’ como la candidata con más posibilidades de alzarse con el premio a mejor película, seguida de cerca por ‘La forma del agua’. Sólo cierto sector de la cinefilia da posibilidades a la cinta de Luca Guadagnino, pero algo parecido pasó el año pasado con ‘Moonlight’ en uno de los momentos más caóticos de los 90 años de ceremonia. Para compensar aquella confusión y disculparse con los actores, el gran premio volverá a ser entregado por Warren Beatty y Faye Dunaway, y seguro que a última hora cae alguna broma al respecto del ‘Oscargate’ del pasado año.

Y más premios para ‘Call me by your name’

Se da por seguro que esta película obtendrá el premio a mejor adaptación por el trabajo que ha hecho James Ivory con la novela de Andre Aciman. Sin embargo, parece más bien difícil que la gran revelación de esta temporada, Timothee Chalamet, se lleve el premio a mejor actor protagonista, que recaerá seguramente en Gary Oldman por interpretar a Churchill en ‘El instante más oscuro’ con montañas de maquillaje en la cara. Tampoco se llevará la canción original de la película de Guadagnino, ‘Mistery of love’, aunque sí disfrutaremos durante la ceremonia de Sufjan Stevens en directo.

Que hagan Historia (pequeña) los trans

Por primera vez, un intérprete transexual presentará un premio en la ceremonia. Se trata de la actriz chilena Daniela Vega, que además es la protagonista de la película de la misma nacionalidad ‘Una mujer fantástica’, nominada al Oscar a mejor película de habla no inglesa, y que posiblemente se llevará si no lo hacen en primer lugar la rusa ‘Sin amor’ de Andrey Zvyagintsev y en segundo la suiza ‘The Square’ de Ruben Östlund. No es la única trans que participa en una nominación. El cineasta Yance Ford es el primer realizador en estar nominado, en este caso por ‘Strong Island’, que compite por mejor documental. Recordemos que en 2015 ya hubo polémica porque la cantante transgénero Anohni, antes Antony Hegarty, no fue invitada a interpretar en directo su canción nominada tal y como suele ser costumbre en los Oscar.

Que los vetados por el #Metoo aparezcan de repente

Algunos de los actores censurados en esta edición han sido Kevin Spacey, Dustin Hoffman, Louis C.K. o Bryan Singer. James Franco se ha visto obligado a despedirse a una más que segura nominación a mejor actor por ‘The disaster artist’, que hasta hace poco era la gran comedia de la temporada. También han sido vetados de la ceremonia Casey Affleck junto a su hermano Ben, y eso que al primero, que ganó el año pasado el premio a mejor actor por ‘Manchester frente al mar’, le correspondía por costumbre entregar el premio a mejor actriz. Hubiera sido un puntazo ver cómo le daba el Oscar a Frances Mcdormand, reconocida militante por los derechos de la mujer desde antes de que el feminismo estuviera de moda. También suena raro que ‘Wonder wheel’, la película de Woody Allen, no tenga ni una sola nominación.

Que Oprah anuncie su candidatura a presidenta de los EE.UU.

Este es un imposible que formó parte de los sueños de los fanáticos del pop desde el minuto 1 en el que la presentadora (con una nominación y un Oscar solidario) Oprah Winfrey diera un discurso ‘presidencialista’ en la última entrega de los Globos de Oro. Hubo artículos en medios importantísimos fantaseando con la posibilidad de que Oprah anunciara su precandidatura a presidenta durante esta 90º edición de los Oscar. Nada más lejos, pues parece que la presentadora ni siquiera está en la programación de entrega de premios.