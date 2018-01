Prominentes mujeres de Hollywood lanzan un fondo de ayuda contra el acoso Jennifer Lawrence (d) habla con Harvey Weinstein en una fiesta. / KEVORK DJANSEZIAN (AFP) Cate Blanchett, Ashley Judd, Natalie Portman y Meryl Streep son algunas de las caras visibles COLPISA / AFP Lunes, 1 enero 2018, 19:02

Más de 300 actrices, escritoras, directoras, agentes y otras ejecutivas del entretenimiento revelaron el lunes una iniciativa para enfrentar el acoso sexual generalizado en Hollywood así como en empleos de la clase trabajadora en todo Estados Unidos.

El plan, llamado Time's Up, incluye un fondo de defensa legal que hasta ahora ha recaudado alrededor de 13,4 millones de dólares de su meta de 15 millones para proporcionar apoyo legal subsidiado a mujeres y hombres que han sido sexualmente hostigados, agredidos o abusados en su lugar de trabajo. La iniciativa presta especial atención a personas de bajos salarios, como empleadas domésticas, conserjes, camareras, trabajadores de fábricas y de la agricultura.

"Con demasiada frecuencia, el acoso persiste porque los perpetradores y los empleadores nunca enfrentan ninguna consecuencia", expresaron sus promotoras en una carta abierta publicada en el sitio web del grupo, así como en un anuncio de página entera en The New York Times y en el diario en español La Opinión. Time's Up, que se traduciría como 'Se acabó el tiempo', también pide más mujeres en puestos de poder y liderazgo, así como igualdad de beneficios, oportunidades, remuneración y representación para las mujeres, e insta a los medios a centrar la atención en los casos de abuso en "mercados menos glamorosos y valorados".

"Seguimos comprometidos a hacer que nuestros lugares de trabajo sean responsables, impulsando cambios rápidos y efectivos para que la industria del entretenimiento sea un lugar seguro y equitativo para todos", afirma la carta.

También promete contar "historias de mujeres a través de nuestros ojos y voces con el objetivo de cambiar la percepción y el tratamiento de las mujeres de nuestra sociedad". Y llama a las mujeres a vestirse de negro en la ceremonia de los Globos de Oro del domingo como una declaración contra la desigualdad de género y racial, así como para aumentar la conciencia sobre los esfuerzos del grupo.

El movimiento se formó después de que un aluvión de acusaciones pusiera fin a la carrera de poderosos hombres del entretenimiento, los negocios, la política y los medios, provocado por el escándalo de mala conducta sexual del productor hollywoodense Harvey Weinstein. Los miembros de Time's Up incluyen a las actrices Cate Blanchett, Ashley Judd, Natalie Portman y Meryl Streep, la presidenta de Universal Pictures Donna Langley, la escritora feminista Gloria Steinem, la abogada y exjefa de personal de Michelle Obama Tina Tchen y una de las presidentas de Nike Foundation Maria Eitel.