Los planes de Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla para que Dani Rovira les deje presentar los Goya 2018 La primera promo de los premios está protagonizada por los tres humoristas SUR Martes, 9 enero 2018, 19:08

Dani Rovira decidió no presentar la gala de los Goya 2018 y el testigo lo han recogido otros dos cómicos muy 'chanantes': Ernesto Sevilla y Joaquín Reyes. Con Ernesto Sevilla y Joaquín Reyes como presentadores de la gala era previsible que el vídeo promocional de los Goya 2018 no fuera al uso. Y es que ambos han grabado un corto en el que narran toda una serie de amenazas contra Dani Rovira, por si el actor y humorista malagueño no les dejara presentar los Goya 2018.

A lo largo del vídeo se observa cómo primero piensan en un plan que consiste en «dar pena» y decir que les queda poco tiempo de vida: otra de las ideas que traman es la de ofrecer a Dani Rovira un maletín lleno de dinero falso como método de chantaje; también como plan alternativo tienen preparada la amenaza a un perro con una pistola de mentira y, en caso de que nada funcionara, no quedaría nada más que piropear a Dani Rovira.

Este es el primero de los tres vídeos que se irán emitiendo desde hoy hasta el 3 de febrero y en los que, además de Rovira, aparecerá Juan Manuel Montilla, 'El Langui', ganador del Goya a mejor actor revelación y mejor canción original por «El truco del manco».