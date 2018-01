Las diez películas de Oscar que se estrenan en las próximas semanas 'Los archivos del Pentágono', de Spielberg. La 90 edición de la gala de Oscar promete tener un nivel altísimo, con grandes del cine como Spielberg, Nolan o Scott compitiendo con otras grandes ‘tapadas’ de gran calidad. Las favoritas para los premios se estrenan en España a partir de ahora IVÁN GELIBTER Martes, 2 enero 2018, 00:08

El año 2017 ya se encuentra en los créditos finales, y aunque una buena parte de gente a lo largo del mundo esté de vacaciones, en Hollywood ésta es plena temporada de trabajo, al menos para los productores de cine que pretenden que sus películas entren en las quinielas para llevarse los principales premios. La carrera hacia la 90 edición de los Premios Oscar (domingo 4 de marzo) ya ha comenzado, y aquellos que se ven con posibilidades de ganar esperan a estrenar sus filmes en Estados Unidos a finales de año, para que los académicos las tengan frescas de cara a una votación.

Aunque en España hay algunos títulos que llegarán algunas semanas más tarde, aquí van las 10 películas imprescindibles para los próximos meses y que, estamos casi seguros, estarán presentes en Los Angeles en la gala más importante del cine mundial.

‘Molly’s Game' (5 de enero), dirigida por Aaron Sorkin

Uno de los mejores guionistas de cine y televisión de los últimos 15 años se estrena como director; y de momento ya sabemos que no va a pasar desapercibido. Las categorías de dirección, película y guión contarán probablemente con este filme en los premios. La protagonista, Jessica Chastain, promete estar también en la terna. Sinopsis: Se centra en la vida de Molly Bloom, una esquiadora de talla mundial que llegó a ser millonaria antes de los 21. Tras perderse los Juego Olímpicos, Molly se fue a vivir a Los Ángeles donde incluso trabajó de camarera. Gracias a sus dotes empresariales, la joven acabó ganando millones de dólares con el mundo del póker antes de que el FBI la investigara.

‘Wonderstruck’ (5 de enero) de Todd Haynes

El director de filmes como ‘Carol’ y ‘Lejos del cielo’ vuelve con un nuevo trabajo que, de momento, no ha entrado en los nominados a los Globos de Oro. Sin embargo, la Academia siempre ha querido a Haynes, así que no se descarta que pueda estar en la gala del 4 de marzo. Sinopsis: Ben y Rose son niños de dos épocas distintas, que desean en secreto que sus vidas sean diferentes. Ben sueña con el padre que nunca conoció, mientras Rose lo hace con una misteriosa actriz cuya vida narra en un libro de recuerdos. Cuando Ben descubre una pista en casa y Rose lee un tentador titular en el periódico, ambos comienzan una búsqueda que se desarrollará con una fascinante simetría.

‘Tres anuncios en las afueras de Ebbing, Missouri’ (12 de enero) de Martin Mcdonagh

Esta película promete ser una de las grandes sorpresas para los premios que están por venir. El director de ‘Siete psicópatas’ parece haber firmado su mejor trabajo, y en los Globos de Oro opta a las principales categorías. Su protagonista, Frances McDormand, es la favorita indiscutible a ganar la estatuilla a Mejor Actriz. Sinopsis: Mildred Hayes, una mujer de 50 años cuya hija ha sido asesinada, decide iniciar por su cuenta una guerra contra la policía de su pueblo al creer que están más interesados en torturar a los afroamericanos que en hacer justicia.

‘Darkest hour’ (12 de enero) de Joe Wright

No es que digan maravillas en sí de la película del director de ‘Orgullo y prejuicio’, pero sí lo hacen de Gary Oldman en el papel de Winston Churchill, máximo favorito al Oscar. Sinopsis: Drama ambientado en 1940, cuando Winston Churchill se convierte en primer ministro británico en un momento realmente crucial de la Segunda Guerra Mundial, pues los nazis avanzan imparables conquistando prácticamente la totalidad del continente europeo y amenzando con una invasión a Inglaterra. Churchill deberá entonces explorar la posibilidad de un tratado de paz con Alemania, o ser fiel a sus ideales y luchar por la liberación de Europa.

‘Los archivos del Pentágono’ (19 de enero) de Steven Spielberg

Esta película es la apuesta principal si uno quiere ganar la porra de los Oscar entre el grupo de amigos. Aquellos que ya la han visto aseguran que es lo mejor que ha hecho Spielberg en los últimos años, y eso es mucho decir. Además, cuenta como protagonistas con los oscarizados Mery Streep y Tom Hanks, que también optan a todo. Imperdible. Sinopsis: En junio de 1971, los principales periódicos de EE.UU., entre los que se encontraban The New York Times y The Washington Post, tomaron una valiente posición en favor de la libertad de expresión, informando sobre los documentos del Pentágono y el encubrimiento masivo de secretos por parte del gobierno, que había durado cuatro décadas y cuatro presidencias estadounidenses. En ese momento, Katherine Graham, primera mujer editora del Post, y el director Ben Bradlee intentaba relanzar un periódico en decadencia. Juntos decidieron tomar la audaz decisión de apoyar al The New York Times y luchar contra el intento de la Administración Nixon de restringir la primera enmienda... Historia basada en los documentos del Post que recogían información clasificada sobre la Guerra de Vietnam. Su publicación generó un enorme debate sobre la libertad de expresión y acabó en una dura batalla legal ante el Tribunal Supremo.

‘Calle me by your name’ (26 de enero) de Luca Guadagnino

Ya hay voces en el mundo del cine que no han dudado en comparar esta película con ‘Moonlight’, ganadora el año pasado por sorpresa al imponerse a ‘La La Land’. De momento está entre las nominadas a los Globos de Oro pese a ser una producción italiana, y seguro que estará en Los Angeles. Ojo también a su protagonista, Timothée Chalamet, que opta a todo. Sinopsis: Elio Perlman, un joven de 17 años, pasa el cálido y soleado verano de 1983 en la casa de campo de sus padres en el norte de Italia. Se pasa el tiempo holgazaneando, escuchando música, leyendo libros y nadando hasta que un día el nuevo ayudante americano de su padre llega a la gran villa. Oliver es encantador y, como Elio, tiene raíces judías; también es joven, seguro de sí mismo y atractivo. Al principio Elio se muestra algo frío y distante hacia el joven, pero pronto ambos empiezan a salir juntos de excursión y, conforme el verano avanza, la atracción mutua de la pareja se hace más intensa.

‘El hilo invisible’ (2 de febrero) de Paul Thomas Anderson

El cine de los últimos años no se puede entender sin el director de ‘Magnolia’ o ‘Punch Drunk Love’. Aunque no está entra las nominadas a los Globos de Oro, los Oscar siempre han contado con él. Por si fuera poco, el protagonista de este melodrama es Daniel Day-Lewis, el actor más oscarizado de toda la historia, que sí está en las apuestas de todos. Sinopsis: En el Londres de la posguerra de 1950, el famoso modisto Reynolds Woodcock y su hermana Cyril están a la cabeza de la moda británica, vistiendo a la realeza, a estrellas de cine y a toda mujer elegante de la época. Un día el soltero Reynolds encuentra a Alma, una joven que pronto se convierte en su musa y amante. Entonces su vida cuidadosamente controlada y planificada se ve alterada por la irrupción del amor.

‘The Florida Project’ (9 de febrero) de Sean Baker

No estamos seguros de que esta película vaya a ganar algún premio por el filme en sí, pero Willem Dafoe tiene prácticamente escrito su nombre en la estatua del Oscar a Mejor Actor de Reparto. Sinopsis: Una niña de 6 años y sus amigos pasan un verano lleno de aventuras alrededor de un pequeño motel, mientras sus padres y el resto de adultos que les rodean pasan unos tiempos difíciles.

‘La forma del agua’ (16 de febrero) de Guillermo del Toro

Tras ganar en Venecia, Guillermo del Toro ha ido provocando el aplauso de la audiencia en todos y cada uno de los festivales en los que se ha presentado la película. Es el filme que más nominaciones tiene en los Globos de Oro, y es junto a Spielberg y Nolan el máximo favorito a Mejor Director. Sinopsis: Elisa es una joven muda que trabaja como conserje en un laboratorio en 1963, en plena Guerra Fría, donde se enamorará de un hombre anfibio que se encuentra ahí recluido.

‘Todo el dinero del mundo’ (23 de febrero) de Ridley Scott

Uno de los grandes del cine regresa de nuevo al thriller tras ‘Alien: Covenant’ con todas las opciones intactas de llevarse varias nominaciones. Michelle Williams y Christopher Plummer están en todas las ternas, y el propio Scott también. Los tres han sido nominados a los Globos de Oro, aunque no así la película. La promoción en estas semanas será clave. Sinopsis: Film sobre el secuestro en Italia en 1973 de John Paul Getty III y los desesperados esfuerzos de su madre por conseguir que el abuelo del joven, el magnate del petróleo John Paul Getty Sr., considerado uno de los hombres más ricos del mundo, pagase el rescate.