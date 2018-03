La película española 'La vida y nada más' triunfa en los premios Spirit EFE LOS ÁNGELES. Lunes, 5 marzo 2018, 00:11

El director español Antonio Méndez Esparza triunfó ayer en los premios Spirit del cine independiente al llevarse el galardón John Cassavetes a la mejor cinta hecha con menos de medio millón de dólares por 'La vida y nada más' ('Life and Nothing More'). Se trata del primer filme español galardonado en estos premios. En esta categoría también estaba nominada la española Ana Asensio por 'Most Beautiful Island'.

'La vida y nada más' muestra la realidad de una madre soltera, Regina, que vive al norte del estado de Florida con dos hijos en un contexto de desigualdad social tratando de llegar a fin de mes al mismo tiempo que lucha contra la rutina y las dificultades del día a día. La cinta compitió el pasado año en el Festival de San Sebastián y ganó el Premio Feroz Especial.

La 33 edición de los premios Spirit del cine independiente, que entrega la institución Film Independent, se celebró ayer en Santa Mónica (California, EE UU), solo un día antes de que el teatro Dolby de Los Ángeles acoja los Óscar. El gran triunfo fue para 'Get Out', que se llevó el reconocimiento a la mejor película.

Convertida en una de las sensaciones de la temporada cinematográfica, 'Get Out' derrotó hoy a 'Llamame por tu nombre', 'The Florida Project', 'Lady Bird' y 'The Rider'. Además del máximo galardón, 'Get Out», que mezcla terror y sátira social, también se llevó el Spirit al mejor director para Jordan Peele.

Por su parte, el joven Timothée Chalamet ganó el Spirit al mejor actor por 'Llamame por tu nombre', , mientras que Frances McDormand consiguió el galardón a la mejor actriz por 'Tres anuncios en las afueras'. Las categorías de reparto cumplieron con los pronósticos y premiaron a Allison Janney por 'Yo, Tonya' y a Sam Rockwell por 'Tres anuncios en las afueras' como mejor actriz y actor secundarios, respectivamente. Por su parte, El director chileno Sebastián Lelio recibió el Spirit a la mejor película internacional por 'Una mujer fantástica'.