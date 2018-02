Oleada de críticas ante la opinión de Arturo Bernal sobre el cine español El responsable de Turismo de la Diputación, que borró la publicación, usaba términos como «cuadrilla de ingratos» IVÁN GELIBTER MÁLAGA. Lunes, 5 febrero 2018, 00:51

«Pantomina»; «cuadrilla de ingratos». Esos eran algunos de los términos expresados la noche del sábado en su cuenta de Facebook por el gerente de Turismo Costa del Sol (dependiente de la Diputación), Arturo Bernal, en referencia a la gala de los Premios Goya. Estas declaraciones levantaron ayer un revuelo enorme entre el sector de la cultura en general y del cine en particular, que no solo se sintieron agredidos, sino que además las consideraron fruto de la ignorancia de este cargo público.

En concreto, Bernal escribía: «Sólo hay una cosa que me dé más pereza y hartura que lo de los separatistas catalanes, y es la infumable e impresentable pantomima del cine español que cada año tenemos que aguantar de una cuadrilla de ingratos que viven o han vivido de las ayudas de un país al que no paran de denostar porque eso es ser progre y moderno. Me niego...». En declaraciones a SUR, el propio Bernal reconocía que no había visto la gala, y matizaba que las críticas no iban contra el sector «en general», sino a los que critican al Gobierno.

Uno de los primeros en responderle fue Daniel Ortiz Entrambasaguas, portavoz de los productores malagueños, que escribió en su cuenta de Twitter: «Qué curioso que personas con tal currículum como este responsable público de la gestión y dirección del patronato Costa del Sol carga contra la industria y el tejido productivo del cine. Su ignorancia provoca mucha vergüenza», escribía. Posteriormente, y consultado por este periódico, Ortiz sostuvo que las palabras del responsable provincial de turismo eran fruto de su «cuñadismo, faltad de rigor, e incoherencia». «Luego irá a pasearse por las ferias de turismo o por las entregas de premios a hablar de nuestro Festival de Málaga, que además de ser en español, es español», aseguró visiblemente enfadado. «Hay que decirle a la gente que este hombre también reparte subvenciones en su sector, y no son pocas», añadió. A su juicio, hay personas en el Partido Popular «que no han superado la gala del No a la guerra», y aunque no pidió su dimisión, sí dijo esperar que el presidente de la Diputación, Elías Bendodo, le hiciera rectificar.

Además, Ortiz Entrambasaguas recordó que el IVA que recauda el cine español es «muy superior» a las ayudas que recibe, por lo que entiende que decir que el sector está subvencionado es una «falacia». También era el productor, guionista y director malagueño, José Antonio Hergueta, el que contestaba a Bernal: «Perplejidad y tristeza, ¿a quién, menos aún desde un cargo público, se le ocurriría desprestigiar, incluso insultar, a otro sector productivo del país? Aunque sólo sea por los resultados económicos y de prestigio que el cine da... al turismo, donde claro, no se dan ayudas ¿o sí?», se preguntaba.

Después de la polvareda levantada, el propio Arturo Bernal tuvo que borrar la publicación obligado por su partido. Después de ello, el gerente de Turismo Costa del Sol emitió una rectificación, también en Facebook, en la que aseguraba: «Pido disculpas si este comentario ha podido resultar ofensivo a la generalidad de la industria del cine. No era esta mi intención. Para significar que no se trata de una crítica general al cine español en absoluto, he preferido eliminar este post, en el que, reitero, expresaba una opinión estrictamente personal en mi grupo de Facebook respecto a ciertas actitudes puntuales pasadas. Espero, por último, que esta nota aclare mi posición de consideración hacia esta industria y a la generalidad de profesionales que a ella se dedican.

Fuentes del departamento de Comunicación de la Diputación de Málaga señalaron que se trataba de unas declaraciones «personales» y no representativas del ente provincial, «que en ningún caso coincide con las expresadas por Arturo Bernal».