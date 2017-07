La nueva versión de 'Mazinger Z' para la gran pantalla apela a la mitomanía Fotograma del nuevo Mazinger Z, que protagoniza una nueva versión para la gran pantalla. El creador del manga original, Go Nagai, recupera la imagen clásica del robot que desató pasiones en los 70 FRANCISCO GRIÑÁN Málaga Sábado, 1 julio 2017, 00:31

A las tres y media, allí estaba toda la chiquillería de España ante el televisor. La serie manga 'Mazinger Z' creada por el autor japonés Go Nagai marcó a toda una generación de chavales de los 70 que ahora anda en los cuarenta y que anda revuelta con el regreso en gran pantalla del gigantesco robot y su eterno enfrentamiento con el villano Doctor Infierno. Hasta ahora se había desvelado un tráiler de 30 segundos, pero en el pasado Festival de Cine de Animación de Annecy (Francia) el propio creador del personaje habló y proyectó un trailer de más de dos minutos para 50 afortunados fans. Entre los asistentes estaba un tipo que creció con aquella serie, el mismísimo cineasta Guillermo del Toro ('El laberinto del fauno' y 'Pacific Rim'), que no pudo evitar pedirle un autógrafo al maestro Nagai. Y aunque todavía no se ha colgado oficialmente, por las redes ha circulado algunos días -ya ha sido retirado- una grabación de sala con ese avance que confirma que los creadores y la productora Toei Animation han apostado por recuperar la imagen más clásica de Mazinger Z. Esto es lo que sabemos de la nueva versión de esta franquicia:

La imagen de Mazinger Z mantiene el diseño original de la serie de televisión.

El nuevo Mazinger Z

Por lo visto en el trailer oficial y en el vídeo filtrado, el renovado Mazinger Z no cambia mucho con respecto al de la serie. La transformación más visible es que la apariencia externa del robot muestra un aspecto troquelado, como si estuviera construido a partir de pequeñas piezas en lugar de la estructura uniforme que mostraba en televisión. Eso sí, el diseño sigue siendo el mismo, pero más nítido acorde con el HD de hoy día. El planeador de Koji Kabuto vuelve ser el original y el piloto luce su habitual pelazo tan característico. Las imágenes mostradas en Annecy también mostraron el Jet Scrander, las alas que se acoplan a Mazinger y que le permiten volar.

El creador de Mazinger Z, Go Nagai, firma un autógrafo al cineasta Guillermo del Toro en el pasado Festival de Annecy. Abajo, a la izquierda, imagen de Mazinger Z en la serie de televisión de los años 70. A la derecha, poster de la nueva vesión del robot para el cine.

Argumento

El nuevo 'Mazinger Z', que será producido por Ichinao Nagai y Yu Kanemaru, avanza una década con respecto al final de la serie. La sinopsis oficial difundida por a productora Toei Animation dice textualmente: "Diez años después de la batalla, Koji Kabuto ha dejado de ser piloto para seguir los pasos de su padre y abuelo, con el objetivo de convertirse un científico. Por casualidad, encuentra un inmenso objeto desconocido y un material vivo no identificado en el fondo de la montaña Fuji. Un nuevo encuentro, una nueva amenaza y un nuevo destino esperan a todo ser humano. ¿Qué decisión tomará Koji para su futuro?"

Personajes y villanos

Junto al protagonista, la versión larga del trailer de la nueva película -ya desaparecido de Internet- mostraba a la heroína de la serie, Sayaka Yumi, aunque no a su versión robótica, la legenderia Afrodita A. En Annecy se presentó un nuevo personaje, Lisa, del la que poco más detalles se conoce. No obstante, no es difícil imaginar que la versión cinematográfica intentará dar un mayor peso a los roles femeninos, ya que una de las acusaciones -y con razón- que arrastra la serie original es su machismo y misoginia. Solo hay que echarle un vistazo a algunos de los episodios en Youtube para comprobarlo. En cuanto a los villanos, el trailer filtrado rescataba a los tres grandes malos, malísimos, de la serie, comenzando por el Doctor Infierno, el decapitado Conde Broken y el inquietante varón Ashler de doble cara. La aparición de algunos de ellos en la película supondrá una necesaria resurrección ya que, por ejemplo, el último de ellos fallecía en el episodio 78 de la serie.

Banda sonora

La película tampoco renunciará al popular tema musical que daba comienzo a cada capítulo. Por ello, la productora ha encargado al compositor Toshiyuki Watanabe que actualice la canción de apertura para que el artista Ichiro Mizuki vuelva a grabarla con su característica voz para la película. Además, Watanabe se encargará también de toda la banda sonora de la nueva versión del manga creado por Go Nagai.

Estreno del filme

La serie 'Mazinger Z' se estrenó en 1972 por lo que en estos momentos cumple 45 años. La fecha de su estreno no está todavía confirmada y parece que, como muy pronto, la veremos en 2018. Lo que sí ha confirmado su creador, Go Nagai, es que la película se proyectará en primer lugar en Europa y, posteriormente, en Japón. Una estrategia que responde al gran éxito que tuvo en Occidente la versión televisiva del manga y que explica también que la compañía japonesa decidiera ofrecer esas primeras imágenes en exclusiva en el festival francés de Annecy. Allí mismo, Go Nagai aseguró que su robot es más parte del presente que de los años 70: "Creo que el mundo actual se adapta mejor al personaje que al pasado porque ahora sentimos, como en el mundo de Mazinger Z, desconcertados hacia el futuro y queremos un héroe que nos traiga la paz con su poder". Lo que es seguro es que, para algunas generaciones de espectadores, traerá un nostálgico regreso a la infancia.

Este es el trailer oficial: