Bill Skarsgard: «Los niños expresan los miedos que tenían de pequeños sus propios padres» Actor. Interpreta al payaso protagonista de la película ‘It’, un clásico de terror basado en la novela de Stephen King que mañana se estrena en los cines MARÍA ESTÉVEZ Jueves, 7 septiembre 2017, 00:21

La nueva estrella de la familia Skarsgard tiene 27 años. Tras dejar su carrera de modelo, Bill Skarsgard triunfa como actor en ‘It’, que se estrena mañana viernes y en la que da vida a uno de los personajes más legendarios del género del horror, el perturbador payaso Pennywise, protagonista de la esperada adaptación del clásico de Stephen King al cine.

–¿Le costó representar el papel de Pennywise?

–Primero, no fue fácil conseguir que me dieran el personaje. Hubo muchos actores intentando convencer al realizador de que ellos eran mejores. Una vez que conseguí el papel, mi primer paso fue intelectualizarlo, entender la novela, descubrir los motivos que llevan al protagonista a convertirse en Pennywise. Confieso que el maquillaje me ayudó a meterme en el papel. Sé que he creado el personaje con la honestidad que necesitaba.

–En los año 90 Tim Curry interpretó a Pennywise en la serie de televisión. ¿Le sirvió en su trabajo este personaje o se ha concentrado más en el libro?

–Lo que he hecho es dejarme guiar por los deseos del director, Andy Muschietti, que tenía una idea muy clara de cómo interpretar el personaje. Nos hemos alejado de la actuación de Tim Curry porque hemos creado una nueva adaptación de la historia. Hemos reinventado el personaje.

–¿Cómo creó a Pennywise, una persona sin humanidad?

–En realidad, Pennywise es Bob Gray, un payaso. Cuando It se apodera de esta persona destruye al ser humano y crea desde el miedo al payaso. En el libro se dice que Pennywise es la identidad favorita de It. Al desarrollar su personalidad, me preguntaba qué empujaba a It a disfrutar del papel de payaso. Tratando de responder a esa pregunta fui pelando la interpretación de It, que es, en realidad, quien vive tras Pennywise. He intentado jugar con la repugnancia y el absurdo para dar forma a It.

–¿Se asustó en algún momento con el personaje?

–No. Creo que estaba tan metido en el papel que no podía asustarme de mí mismo. La ilusión que he creado con Pennywise no es real, al menos, no para mí. Digamos que para mí se volvió tan familiar que no podía asustarme.

–Pennywise toma la forma de las cosas que más tememos. ¿Se encontró usted enfrentándose a sus propios temores?

–Mis miedos personales no los puedo describir claramente, porque no soy alguien que crea en los fantasmas ni en las momias vivientes. Pennywise se alimenta de niños, porque sus miedos son más fáciles de retratar. Los niños se asustan de una película con una historia de fantasmas, pero, al mismo tiempo, ellos expresan el miedo que tenían de pequeños sus propios padres.

–¿Considera que era importante incluir el elemento del humor en la historia?

–En mi opinión, sí. Creo que la comedia da un respiro a la audiencia. Pennywise representa también el humor, aunque el público no lo va a encontrar muy divertido. El sentido del humor del personaje es grotesco, delirante y desde luego, no va a hacer reír a nadie. Es una comedia que provoca repulsión.

–¿En esa unión de humor y terror hay elementos del Joker que interpretó Heath Ledger en la película de Batman ‘El caballero oscuro’?

–No me atrevería a decir eso. La interpretación de Ledger fue sensacional y por supuesto, me ha inspirado en su esencia, porque siempre he admirado a Heath.

–¿Por qué se ha convertido Pennywise en un icono de la cultura pop?

–Supongo que por el éxito de la novela primero y luego por la miniserie. Mucha gente vio la serie cuando eran adolescentes y a muchos les traumatizó.

–Hablando de traumatizar, uno de sus miedos es que le comparen con su padre Stellan o sus hermanos Alexander y Gustaf.

–Ahora estoy más acostumbrado a que me pregunten por ellos. Durante un tiempo estuve dudando si quería realmente ser actor. Una vez que tomé la decisión, deseaba ganarme mi lugar, necesitaba ser reconocido por mí mismo y no por una asociación con mi padre y mis hermanos.

–¿Por qué dudó al tomar la decisión de convertirse en actor?

–Me daba miedo aburrirme por la tiranía de ciertos personajes que el director te obliga a interpretar. No quiero aburrirme en mi carrera, ni quiero interpretar el mismo papel una y otra vez. Ahora estoy convencido de lo que quiero hacer y cómo voy a conseguirlo.