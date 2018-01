Mira Sorvino no volverá a trabajar con Woody Allen por los abusos contra su hija

Mira Sorvino no volverá a trabajar a la órdenes de Woody Allen. La actriz, ganadora de un Oscar en 1995 por 'Poderosa Afrodita', película del director neoyorquino, ha decidido romper con él después de que el periodista Ronan Farrow, hijo biológico del Allen y Mia Farrow, le confirmara en diciembre que su padre había abusado sexualmenet de su hermana Dylan. Hija adoptiva de la pareja, Dylan desveló en 2014 los abusos paternos cuando era niña. Nadie la creyó en Hollywood. Ahora, en una carta abierta publicada en el 'Huffington Post', Sorvino le pide perdón por no haberla creído y rompe con el realizador.

«¡Lo siento mucho, Dylan! No puedo a imaginar cómo te has sentido todos estos años mientras veías cómo alguien que decías que te había lastimado cuando eras niña, una niña vulnerable bajo su cuidado, era alabado una y otra vez, incluso por mí y muchos otros en Hollywood, que lo alabaron e ignoraron (todo). Como madre y mujer, esto me rompe el corazón. ¡Lo siento mucho!». «Nunca volveré a trabajar con él», anuncia en la carta Sorvino.

Por su parte, Greta Gerwing, la directora de 'Lady Bird', ganadora del Globo de Oro como mejor película de comedia o musical, también ha alzado la voz en modo de protesta por el acoso sexual en Hollywood. Y al igual que David Krumholtz, el actor del drama 'Wonder Wheel', la actriz y directora también se arrepiente de haber trabajado con Woody Allen. Gerwing estuvo bajo la dirección de Allen en la película 'A Roma con amor', en la que dio vida a Sally. Y ahora, tras las acusaciones por abusos sexuales que pesan sobre el cineasta, principalmente por parte de su propia hija, Dylan Farrow, Gerwing se ha sincerado. Ha sido en una entrevista concedida a 'The New York Times', informa Europa Press, donde ha confesado que si hubiera sabido todo lo que sabe ahora «no hubiera trabajado en esa película».

«Es algo (las acusaciones) que tomo muy en serio, lo he estado pensando mucho y me he tomado mi tiempo para reunir las palabras y decir lo que de verdad pienso», afirmó la cineasta y actriz en una entrevista en la que se mostró rotunda: «No he vuelto a trabajar para él y no lo volveré a hacer más».