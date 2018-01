María José Caballero: «La clave es creer que es posible llegar a Hollywood» María José Caballero, en Málaga. / Salvador Salas La productora, que estudió Comunicación Audiovisual en la UMA, ya ha trabajado en dos largometrajes en la meca del cine SANTIAGO MOLINA Lunes, 29 enero 2018, 00:38

«La clave es creer que sí es posible, con mucho trabajo, pero es posible llegar a Hollywood». Esta es la filosofía que ha guiado a María José Caballero para llegar hasta la meca del cine. La profesional es una productora de 34 años que sabía desde que era pequeña que quería dedicarse al celuloide. «Desde los diez años yo veía las series de televisión y quería estar allí, no como actriz, sino detrás de las cámaras», explica Caballero, que creció viendo las series ‘El equipo A’ y ‘McGyver’.

Hace un mes, le comunicaron que formaría parte de la Asociación de Productores de Hollywood, que cuenta con 7.500 miembros, entre los que se encuentran los más importantes del cine. Para formar parte de esta asociación es necesario haber participado en varios largometrajes, contar con el apoyo de uno de sus miembros y varias recomendaciones. «Pensé que no me aceptarían, pero cuando vi el correo electrónico en el que habían dado el visto bueno a mi admisión sentí una gran felicidad», recuerda la joven productora, que ahora se codeará con los pesos pesados del sector y que asume que esto representará un gran salto en su carrera profesional.

De hecho, hasta llegar a este punto, Caballero ha acumulado una gran experiencia: comenzó en Madrid como auxiliar de producción en una webserie, y consiguió el empleo a fuerza de llamar una y otra vez a la empresa y presentarse allí para que la entrevistasen. Licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Málaga, llegó a impartir una clase sobre producción a los alumnos de esta asignatura del grado: «Fue impresionante estar al lado de la que había sido mi profesora y ante todos los alumnos. Era una forma de devolver lo que la sociedad me había dado. Intenté transmitirle a los estudiantes que los que se esfuerzan y luchan por conseguir su sitio lo consiguen», recuerda la joven productora, que tampoco ha olvidado la vida en Málaga. «Fue una etapa muy bonita y llena de buenos momentos, los paseos por el centro, la Plaza de la Merced, Calle Granada o las cervezas que tomaba con los amigos». En su agenda también figura en letras mayúsculas el Festival de Málaga-Cine Español, donde le «encantaría» que participase una película suya no sólo por ser el de su ciudad, sino porque lo considera uno de los mejores de España: «La gente no va a competir, va a disfrutar», sostiene la productora.

En su salto a la meca del cine ya hay dos grandes hitos, ya que Caballero ha producido dos largometrajes en Hollywood, ‘Blue’ y ‘I’m not here’, en la que ha participado el oscarizado J.K. Simmons, conocido por su actuación en ‘Whiplash’. También ha trabajado con Carrie-Anne Moss, célebre por su papel de ‘Trinity’ en ‘Matrix’. «Mi función en las películas es encontrar el equipo técnico, la localización, buscar a los actores que más encajen en el filme y estar en contacto con la directora para poner en común la visión sobre la película», explica Caballero.

Su reto: una webserie

Para este año quiere lanzar una webserie, aunque prefiere guardarse los detalles para sí. Y sin salir de este nuevo sector audiovisual, del proyecto que se siente más orgullosa es otra webserie que produjo en 2013 llamada ‘Libres’, sobre unos jóvenes que deciden renunciar a su estilo de vida para irse al campo para crear entre ellos una nueva sociedad.

De sus trabajos en Estados Unidos, la producción en la que más disfrutó fue ‘Blue’. «Me gustan las historias reales y que puedan llegar a todo el mundo, por eso me gusta Juan Antonio Bayona, creo que eso lo hace muy bien», asevera Caballero. Cuando se acuerda de esta película sobre una chica que tras un intento fallido de suicidio trata de reconstruir su vida, sonríe con satisfacción, y apostilla: «Cuando leí el guión de ‘Blue’ sabía que tenía que producir esa película. Ha sido de los mejores guiones que han pasado por mis manos».

Llegar hasta donde está no ha sido fácil para ella, sobre todo por la gente que al principio no creyó en ella y la tachó de «loca». De ‘El Equipo A’ a su éxito de hoy hay mucho esfuerzo y sobre todo un mantra que siempre le acompaña: si se quiere, se puede. Ella lo ha hecho.