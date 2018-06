Málaga duplica la caída de espectadores del cine en España Gráfico Más de 188.000 malagueños dejaron de pasar por taquilla el pasado año, mientras la provincia se mantiene con las entradas más caras de Andalucía FRANCISCO GRIÑÁN Málaga Viernes, 22 junio 2018, 07:33

Los cines tienen una nueva película de terror. Pero no es el último estreno de la cartelera, sino que el miedo ha llegado a las taquillas. Tras unos años de crisis en los que la huida de espectadores se llevó por delante tres cines (Larios y Alameda, en la capital, y Plaza del Mar de Marbella), los complejos de exhibición que pudieron resistir la bajada de ingresos comenzaron a llenar de nuevo sus butacas con una recuperación sostenida de asistencia y beneficios desde 2014. Tres años de optimismo y subidas que se han detenido en seco con los datos de 2017, en los que las salas perdieron espectadores y recaudación. Málaga no ha escapado de la tendencia nacional, aunque la mala noticia es que los números de la provincia duplican la perdida de la asistencia y cuadriplica la bajada de ingresos del resto de España. Argumentos para una película de terror.

El descenso de público es particularmente llamativo, ya que nuestros cines perdieron 188.000 espectadores y registraron un total de 3,6 millones de personas en 2017, según los datos oficiales del Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales (ICAA). Esta cifra supone un desplome de la audiencia del 4,96% en Málaga, mientras que la media española amortigua la caída en menos de la mitad, el 2%. La respuesta negativa de los aficionados al cine tiene su paralelismo en la cuenta de resultados, donde los valores son todavía más negativos. Así, la quincena de locales de exhibición que funcionan en la provincia recaudaron el pasado año 20,3 millones de euros, 1,5 millones menos que en 2016. Los ingresos por taquilla en Málaga descendieron así 6,68%, mientras la perdida media en España se quedó en apenas 1,7%.

'Señor, dame paciencia', del fuengiroleño Álvaro Díaz Lorenzo, se situó entre las cinco películas más taquilleras de 2017

En la interpretación de estos pésimos e inesperados datos de la industria de la exhibición cinematográfica vuelve a planear la reivindicación de la bajada del precio de las entradas. De hecho, en nuestra provincia se pagan las entradas más caras de Andalucía con una media de 5,64 euros por localidad, un alto coste que mantiene a Málaga en el quinto puesto nacional y a la cabeza de Andalucía en recaudación cinematográfica. Por contra, Sevilla ha arrebatado a nuestros cines el primer puesto en asistencia en la comunidad autónoma con 3,77 millones de espectadores, mientras que en ingresos se sitúa por detrás con 19,9 millones. Lo que implica que las entradas en la provincia hispalense cuesten más baratas, 5,29 euros de media, lo que favorece que vaya más público a sus salas que a las de Málaga.

El precio de las entradas explica el descalabro del cine en nuestra provincia el pasado año, aunque no es la única causa. La piratería que hace años hacía estragos en la asistencia al cine ya no tiene tanta incidencia, aunque el éxito de las plataformas legales de películas y series on line (Netflix, HBO, Amazon Prime...) se ha disparado en el último año y ya suman 1,8 millones de abonados en nuestro país. Precisamente, estos servicios de pago tienen un bajo coste y han logrado una especial incidencia entre los 'millenials', lo que entra en competencia directa con los cines ya que el 44,4% de los asistentes al cine en 2017 formaban parte de esta joven generación hiperconectada.

Mejor un cine de la capital

En cuanto a las preferencias de los malagueños para ir a ver una película, los cinco cines de la capital acapararon en 2017 algo más de la mitad de los espectadores (52%) con respecto a las otras diez salas que se reparten por la provincia. En cuanto a los precios, no existen diferencias entre los complejos situados en Málaga ciudad y los del resto del territorio (la media está en 5,64 euros la entrada). Eso sí, los espectadores prefieren claramente los cines con más ofertas de películas en su cartelera, ya que 2,6 millones de malagueños (73% de la asistencia total) eligieron uno de los siete complejos de exhibición de la provincia con más de ocho salas.

Los datos de las películas estrenadas en 2017 no están provincializados en el balance anual del ICAA, que ofrece estadísticas nacionales sobre los filmes. La animación y la comedia coparon los primeros puestos de los largometrajes españoles más taquilleros, con 'Tadeo Jones 2' (17,5 millones de euros) a la cabeza, seguidos de 'Perfectos desconocidos' (12,9 millones), 'Es por tu bien' (9,6 millones), 'El secreto de Marrowbone' (7,1 millones) y el filme del fuengiroleño Álvaro Díaz Lorenzo 'Señor dame paciencia' (6,6 millones). La secuela de 'Tadeo Jones' fue la única que rivalizó con las cintas internacionales más vistas el año pasado, que fueron 'La bella y la bestia', 'Gru 3. Mi villano favorito', 'Star Wars: El último jedi' y 'El bebé jefazo'.