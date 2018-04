El Festival de Cine Español de Nantes premia al director malagueño Ramón Salazar 'La enfermedad del domingo' se alza con el Premio Julio Verne y con el galardón del público del certamen francés AGENCIAS | SUR Martes, 10 abril 2018, 00:47

'La enfermedad del domingo', del malagueño Ramón Salazar, se alzó con el gran Premio Julio Verne del Festival de Cine español de Nantes, en el oeste de Francia, y además se hizo con el galardón del público, informaron ayer los organizadores. Este drama familiar sobre el reencuentro entre una madre y su hija encandiló en el certamen, que cerró sus puertas la noche del domingo con la ceremonia de clausura y entrega de premios.

Entre los ganadores de esta edición también estuvieron el director madrileño Víctor García León, que recibió el premio del Jurado Joven por 'Selfie', y el catalán Joan Vives, que se alzó con el de Mejor Cortometraje por 'El escarabajo al final de la calle'.

El galardón de Mejor Documental fue para Lucija Stojevic, directora de 'La Chana', que cuenta la historia de una bailaora y muestra a «una mujer prisionera de su herencia cultural, pero libre en el ejercicio de su arte», según describió el jurado de Nantes, que eligió esta obra unánimemente. El jurado premió también la opera prima del madrileño Eduardo Casanova, 'Pieles', una película «entre la atracción y la repulsión» que destacó entre sus competidores por su originalidad.

En la última jornada del Festival se proyectó 'La librería', de la directora catalana Isabel Coixet, a quien este año homenajeó el certamen.

Los actores Santiago Alverú (Selfie) y Eneko Sagardo (Handia) fueron otros de los invitados destacables de festival, que además del cine ofreció mesas redondas y ponencias sobre la actualidad del sector.

Los galardones de Nantes afianzan la carrera internacional del filme de Ramón Salazar, que desde su paso por la Berlinale no ha dejado de cosechar tanto críticas excepcionales como el aplauso del público.

El próximo 15 de abril la película tendrá su estreno mundial en Reino Unido en el marco del London Spanish Film Festival y el 19 de abril llegará a Estados Unidos para participar en la Sección Oficial International Narrative Competition del Festival de Cine de Tribeca.

El cineasta malagueño regresó a la Berlinale con su filme 'La enfermedad del domingo', una cinta sobre el abandono materno, 16 años después de presentar 'Piedras', su ópera prima, que compitió en Sección Oficial en 2002.

«De pequeño me horrorizaba que mi madre no estuviera», señaló el cineasta en declaraciones a Europa Press durante la presentación de su película en Berlín en referencia al tema que aborda la cinta, protagonizada por Susi Sánchez y Bárbara Lennie, que se proyectó dentro de la sección Panorama Special, la segunda más importante del Festival Internacional de Cine de Berlín.

La génesis de esta historia se encuentra en la explicación psicológica «apabullante» que existe tras el abandono de una madre. «Deja un mensaje muy claro: no mereces vivir, tu vida no merece ser vivida», explicó el cineasta sobre «La enfermedad del domingo», que narra el reencuentro de una madre con su hija, a la que abandonó hace 35 años cuando ella apenas tenía ocho. El filme surge cuando alguien le comenta que el abandono de una madre no tiene nada que ver con el de un padre, «es muchísimo más demoledor».

La película está contada desde el punto de vista de la madre, Anabel (Susi Sánchez), y recurre al «desconcierto» de no saber qué ocurre y a un «juego psicológico» con el espectador que viste de «cine de intriga» o «thriller» la película.

Según explicó Salazar, la hija invita a la madre a pasar diez días con ella y el espectador no sabe lo que realmente quiere de ella «hasta diez minutos antes de que termine la película». «Puede matarla, quererla o intentar recuperarla», añadió.