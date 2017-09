El Festival de Cine de Fuengirola apuesta por los nuevos formatos

Fuengirola Web Fest: la ‘joya’ del Festival

El FICF’17 incorporará este año como gran novedad el Fuengirola Web Fest (FWF), una sección competitiva dedicada a la promoción de contenidos de formato digital seriados y series web internacionales. Los títulos que formarán la sección y que competirán por los premios son Entertainment (T2), de David Sainz; Ana, de Güido Simonetti; Shakespeare Republic (T2), de Sally MacLean; God´s 17, de Nir Shelter; Noche de paz, de Pedro Levati; Seraphim, de Jared Pelletier; Yes, No, Maybe, de Mads Rosenkrantz; El partido (T2), de Álex Rodrigo; 1Life, de Daniel Ward , y Subway, The Series, de Veronica Dang, además de Fogueo, fuera de concurso.