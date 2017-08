Los emoticonos saltan de los 'smartphones' a la sala de cine 02:02 Fotograma de 'Emoji, la película'. Carlos Latre, Mario Vaquerizo, Macarena Gómez, Úrsula Corberó y Quim Gutiérrez ponen voz a los principales personajes de 'Emoji' DANIEL ROLDÁN Madrid Jueves, 10 agosto 2017, 20:00

Quim Gutiérrez y Macarena Gómez no esconden la sorpresa que les produjo la propuesta. «Mi duda era saber cómo iban a convertir en película una cosa tan de dos dimensiones como son los emoticonos», explica el actor catalán. «Yo nunca había hecho ningún doblaje y las películas de animación tampoco de atraían mucho», confiesa la actriz cordobesa ante la propuesta de ponerle voz a Rebelde, una de las protagonistas de 'Emoji', que se estrena hoy en España. Gutiérrez, por su parte, da vida a Gene, un emoticono que tiene el problema de que tiene demasiadas caras, gestos excesivos. Nació sin filtro. Y eso en Textópolis, la ciudad donde viven todos los emoticonos dentro de los 'smartphones', es romper los cánones establecidos.

«Es como un arca de Noé. Hay de todo», explica Mario Vaquerizo, «encantado» de poner voz a la Caca. «El doblaje lo hago porque me divierto. Y lo debo hacer bien porque si no, no me llamarían», indica entre risas y con la complicidad de Carlos Latre. El humorista se ha convertido en Choca esos 5, la mano que acompaña a Gene en busca de su identidad perdida. En este viaje por las entrañas del teléfono y sus aplicaciones, encontrarán la ayuda de una 'hacker' como Rebelde para evitar que la malvada Sonrisas -a la que da voz Úrsula Corberó- acabe con ellos.

«Por fin una heroína», apunta Gómez, que reconoce manejarse «con una lista básica» de emoticonos en su móvil. Una forma de expresarse que los más jóvenes manejan con una soltura increíble. «Lo llevan en el ADN. Yo, que soy del siglo XX, me he tenido que adaptar y hacemos lo que podemos», reconoce entre carcajadas Vaquerizo. «Para muchos, ya forman parte de sus vidas», indica Latre. «Si le tengo que decir a mi mujer que la quiero, al final termino usando un corazoncito. Y cada vez hay más», añade Vaquerizo. Los emoticonos, creados por el japonés Shigetaka Kurita, no han parado de crecer.