Arnold Schwarzenegger Actor OSKAR BELATEGUI SAN SEBASTIÁN. Martes, 26 septiembre 2017, 00:45

Arnold Schwarzenegger ha simbolizado la destrucción en el cine, de Conan a Terminator. Pero desde que fue gobernador de California en 2003 se convirtió a la causa de la protección del medio ambiente. Ayer desató la locura en el Festival de San Sebastián, donde presenta 'Las maravillas del mar', un documental sobre los fondos marinos en 3D que ha producido para Jean-Michel Cousteau y al que pone la voz.

-¿Está Trump echando por tierra todos los avances logrados en la protección del medio ambiente?

-Debería copiar lo que hemos hecho en California y aprobar leyes que protejan el medio ambiente. -Hace seis años que dejó el puesto de gobernador. ¿Siente nostalgia de ejercer el poder? ¿Se habría presentado para presidente?

-La Constitución no me permite presentarme para la Casa Blanca al no haber nacido en el país. Pero de haberlo hecho, me habría presentado en estas últimas elecciones. Y sí, echo de menos la política.

-¿Qué personaje de los que ha interpretado podría conmoverse con 'Las maravillas del mar'?

-Probablemente, Julian en 'Los gemelos golpean dos veces'. Era un tipo sensible, inteligente, con los genes perfectos. Tendría la perspectiva científica para apreciar esta película.

-¿Va a enseñar 'Las maravillas del mar' en la Casa Blanca?

-Supongo que los productores habrán hecho ese intento, no lo sé.

-Después del parón como actor por su carrera política, ¿encontró Hollywood cambiado?

-Mucho. La tecnología ha cambiado todo. Ahora tenemos muchas maneras de exhibir las películas. Y todas estas compañías de internet que ruedan películas, como Netflix. Todo el mundo está haciendo películas.