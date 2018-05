Dani Rovira se estrella en su primer vuelo como 'Superlópez' 00:55 El trailer de esta superproducción española, que se estrena en noviembre, muestra al malagueño y sus dificultades para volar FRANCISCO GRIÑÁN Málaga Jueves, 24 mayo 2018, 18:25

Aunque Superman lo hacía sin que se le moviera un pelo del caracolillo, surcar los cielos a cara descubierta no solo es molesto, sino que también tiene su truco. Y el primer trailer de 'Superlópez' lo demuestra con el popular personaje intentando mantener el equilibrio entre las nubes y aterrizando de forma poco delicada y dando trechas. Las imágenes descubren las primeras imágenes del actor malagueño Dani Rovira encarnando al superhéroe del cómic español, cuya versión cinematográfica llega el próximo 23 de noviembre a la gran pantalla.

La comedia es el elemento fundamental de este trailer que arranca al ritmo de Julio Iglesias y su soniquete de 'Soy un truhán, soy un señor', mientras Juan López se enfunda el traje que lo convierte en Superlópez, aunque antes de lanzarse al vacío toma fuerzas mojando un cruasán en el café. No obstante, el aporte calórico no resulta muy convincente para volar ya que no tarda en acabar por los suelos.

El responsable de llevar 'Anacleto: agente secreto' a la gran pantalla, Javier Ruiz Caldera, también dirige esta adaptación del cómic creado por Jan, que cuenta con guión de Borja Cobeaga y Diego San José (los autores de 'Ocho apellidos vascos'). La distribuidora Buena Vista Internacional -perteneciente al grupo Disney- se encargará de que esta cinta vuele alto en la cartelera con el gancho de Dani Rovira al frente de un reparto en el que también figuran Alexandra Jiménez, Julián López y Maribel Verdú.