Convocan el casting en Marbella para la nueva película de Santi Amodeo El largometraje 'Yo, mi mujer y mi mujer muerta' se rodará en febrero en la Costa del Sol y Sotogrande FRANCISCO GRIÑÁN Málaga Martes, 9 enero 2018, 12:54

Un hombre se enfrenta al fallecimiento de su mujer, pero en pleno duelo descubre algo aún más impactante: su pareja tenía una vida oculta. Ese es el punto de partida de la nueva película de Santi Amodeo, 'Yo, mi mujer y mi mujer muerta' que, tras cuatro años de preparativos, ha conseguido finalmente la financiación necesaria para este rodaje que tiene como escenario principal las mansiones de lujo de la Costa del Sol. La filmación, que arrancará el próximo mes de febrero, ha convocado un casting para el próximo jueves 11 de enero en Marbella para la elección de la figuración.

La selección se dirige tanto a mujeres como hombres con edades comprendidas entre los 30 y los 70 años. Además de extras, las pruebas también buscan figuración especial, es decir, personas con características físicas singulares o actores para menos de dos frases. Los interesados en participar en 'Yo, mi mujer y mi mujer muerta' tendrán que acudir al casting en el Palacio de Ferias y Congresos de Marbella (calle José Meliá, 2), el jueves 11, en horario de 9,30 a 14 horas y de 15 a 18,30 horas. La empresa Son de Casting especifica que se trata de un trabajo remunerado y con alta en la Seguridad Social.

El director Santi Amodeo.

Los seleccionados para esta fase del rodaje deberán estar disponibles para la filmación en Sotogrande entre el 5 y el 16 de febrero, aunque el filme también ultima en estos momentos la localizaciones en otros escenarios de Marbella y la Costa del Sol. El guión del filme lleva la firma del propio Santi Amodeo (Sevilla, 1969), que tiene experiencia en rodar en la provincia de Málaga ya que ambientó aquí parte de sus títulos previos 'Cabeza de perro' (2006) y '¿Quién mató a Bambi?' (2013).

No obstante, el proyecto de 'Yo, mi mujer y mi mujer muerta' tiene una vinculación aún más relevante ya que se ambienta en el mundo del lujo y las suntuosas residencias privadas de la Costa del Sol. «Marbella cinematográficamente es la bomba, aunque creo que no está bien contada en el cine, porque la que se conoce es la de las corruptelas, pero tiene algo mágico ese mundo de élite de los supermillonarios. Así que quiero mostrar cómo es Marbella de una manera que creo que no se ha hecho», explica el propio Amodeo.