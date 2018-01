Cinco mujeres acusan a James Franco de comportamiento inapropiado Franco, en un evento de promoción de 'The Disaster Artist'. / Mike Blake (Reuters) Una joven aspirante a directora asegura que el actor presionó para que le practicara sexo oral COLPISA / AFP Jueves, 11 enero 2018, 22:34

Nuevas acusaciones de comportamiento inapropiado y acoso sexual recayeron sobre el actor estadounidense James Franco este jueves, cuando el diario 'Los Angeles Times' publicó testimonios de cinco mujeres, entre ellas varias exalumnas. El actor de 39 años y su abogado negaron todos los señalamientos.

Cuatro exestudiantes de la escuela de actores que fundó James Franco, Studio 4, afirman haberse sentido incómodas con su comportamiento, especialmente durante las escenas de desnudos. La quinta, Violet Paley, ahora de 23 años, dijo haberse sentido obligada a practicarle una felación al actor mientras estaban involucrados en una relación.

Fue la aparición de James Franco el domingo en los Globos de Oro, durante los cuales usó un pin en apoyo al movimiento 'Time's Up' ('Se acabó') para defender a las víctimas de abuso sexual en el trabajo, lo que parece haber desencadenado esta andanada de acusaciones. El actor recibió la estatuilla al mejor actor de comedia por 'The Disaster Artist', que él mismo dirigió, y está nominado a los Óscar.

"Fue como una bofetada", dijo a 'LA Times' Sarah Tither-Kaplan, una exestudiante de Studio 4. La noche de los Globos de Oro había manifestado en Twitter que se había sentido "explotada" al filmar escenas de desnudos cobrando 100 dólares por día.

En su relato al periódico cuenta que en una oportunidad, cuando ella y otras mujeres participaban en una escena de desnudos, supuestamente Franco retiró las bandas protectoras de plástico que cubrían las partes íntimas de las actrices mientras realizaba escenas simuladas de sexo oral.

Otras dos exalumnas, Hilary Dusome y Natalie Chmiel, cuentan cómo el actor les habría pedido a ellas y a otras actrices que se desnudaran de la cintura para arriba durante un rodaje en un club de striptease. Frente a su negativa, él se habría marchado del set furioso. Y otra, Katie Ryan, dijo al diario que James Franco "siempre hacía sentir a todas que podía haber oportunidades de papeles si estábamos dispuestas a practicar actos sexuales o a quitarnos la camisa".

Violet Paley insiste en las páginas de 'LA Times' sobre lo que ya había denunciado en Twitter el domingo: la joven aspirante a directora estaba en un automóvil cuando él la presionó para que le practicara sexo oral. "Me estresé mucho y le dije: '¿Podemos hacerlo más tarde?' Estaba empujando mi cabeza hacia su entrepierna y yo no quería que me odiara, así que simplemente lo hice".

Paley afirmó que habló con James Franco tras la explosión del caso Weinstein en octubre pasado y él reconoció haber actuado incorrectamente al involucrarse en una relación sexual "con alguien que estaba en plena desintoxicación" pero le dijo que no había hecho nada ilegal.

Invitado a varios programas de televisión de gran audiencia desde el comienzo de la semana tras recibir el Globo de Oro y en plena campaña por los Óscar, James Franco fue nuevamente interpelado el miércoles por la noche sobre los tuits acusadores. "Lo que yo leí es inexacto", repitió, como el día anterior, en el programa 'Late Night with Seth Meyers'.

En un comunicado emitido por el abogado del actor, una de sus directoras de casting en la película "The Long Home', que saldrá en 2018, afirma que nunca recibió quejas de actrices. "James hace todo para ayudar a jóvenes actores, actrices y directores prometedores a entrar en este sector", aseguró.

James Franco saltó a los titulares en 2014 cuando una británica publicó un intercambio de mensajes en Instagram en el que el actor le propuso alquilar una habitación de hotel aún después de enterarse de que solo tenía 17 años.