Chris Hemsworth negocia protagonizar la nueva cinta de 'Men in Black' Chris Hemsworth, en una escena de la película 'Thor: el mundo oscuro'. El último estreno del australiano fue '12 valientes', donde compartió planos con sus esposa, Elsa Pataky EFE Los Ángeles (Estados Unidos) Jueves, 1 marzo 2018, 08:36

El actor australiano Chris Hemsworth, muy popular por su interpretación de Thor en las películas sobre los cómics de Marvel, está negociando protagonizar la nueva cinta derivada de la trama de 'Men in Black', informó hoy el medio especializado The Hollywood Reporter. Este 'spin-off' (filme escindido) que prepara el estudio Sony contaría como director con F. Gary Gray, el responsable de 'Straight Outta Compton' (2015) y 'Fast & Furious 8' (2017).

La nueva película sobre 'Men in Black', cuyo estreno está previsto para 2019, no contará como protagonistas con Will Smith ni con Tommy Lee Jones, que lideraron las tres primeras cintas de esta saga. Smith y Jones encarnaron en estas películas a los agentes J y K, encargados de proteger a la Tierra de las amenazas extraterrestres. El filme' cuenta con un guion firmado por Matt Holloway y Art Marcum, escritores de 'Iron Man' (2008) y 'Transformers: el último caballero' (2017). El objetivo que se ha propuesto el estudio Sony Pictures es relanzar la franquicia con nuevos actores y una renovada perspectiva al estilo de lo que hizo con 'Jurassic Park' o 'Jumanji'.

Con más de 500 millones de dólares recaudados en todo el mundo, la película original de 'Men in Black' fue un gran éxito en 1997 y dio pie a dos secuelas: 'Men in Black II' (2002) y 'Men in Black 3' (2012).

Hemsworth, una de las estrellas del universo cinematográfico orquestado en torno a los cómics de Marvel, ha protagonizado la trilogía sobre el dios del trueno Thor compuesta por 'Thor' (2011), 'Thor: El mundo oscuro' (2013) y 'Thor: Ragnarok' (2017). Estas tres películas recaudaron en total en la taquilla 1.947,6 millones de dólares, según los datos del portal especializado Box Office Mojo. Hemsworth volverá a ponerse en la piel de Thor en 'Vengadores: Infinity War', la película que unirá a todos los héroes de Marvel y que llegará a los cines el próximo 4 de mayo. El último estreno del australiano fue '12 valientes', una cinta bélica en la que por primera vez compartió escenas con su esposa, la actriz española Elsa Pataky.