Las chicas de la música 1.Vinila von Bismark, 2. Celia Carrillo, 3. Daniela Bosé, 4. Gema del Valle, 5. Marisa Márquez, 6. Inma Grass, 7. Leire Alcalde, 8. Sandra Rotondo, 9. Lara López, 10. Rosa Lagarrigue, 11. Carmen Pacheco, 12. Soco Collado, 13. Diana Navarro y 14. Eva Cebrián Un documental visibiliza a catorce directivas y artistas que triunfan en este sector. Están en el ocio, pero no en el negocio. Es una de las conclusiones del proyecto de Daniela Bosé, que denuncia la escasez de altas ejecutivas y mujeres líderes de venta. Viernes, 16 junio 2017

Ver tantas fotos de hombres en la prensa económica le empezaba a «molestar». Pero entonces echó un vistazo a su alrededor, a su sector: la música, un entorno creativo que en teoría no entiende de género. «Y me di cuenta de que hace diez años yo era la máxima ejecutiva en una discográfica en España y hoy sigo siendo la única. Y te aseguro que no soy ni la más guapa ni la más lista», reflexiona Daniela Bosé, directora general de BMG. Esa fue la semilla de 'Mujeres de la música', un documental recién estrenado en Internet (www.mujeresdelamusica.com) que visibiliza a quienes han llegado alto en la industria. Un ejemplo de que ellas son más que 'la chica de promo', el campo en el que son mayoría y como algunos las llaman «aunque seas la jefa de prensa», apostilla Gema del Valle, cofundadora del sello Subterfuge.

El área de comunicación, el departamento de asesoría legal y los cargos intermedios son terrenos de mujeres. «Las que sacamos el curro adelante», dice Leire Alcalde, head of legal & business affairs de Sony/ATV. Pero el embudo se estrecha conforme se avanza en el escalafón. Catorce mujeres en distintos puestos de la cadena musical, entre ellas la malagueña Diana Navarro, demuestran que se puede superar esa barrera. «Y todas tenemos en nuestro discurso la palabra educación, no en el colegio sino en casa, todas hablamos de visibilidad, de ejemplo y de situaciones no dramáticas pero sí de cierto micromachismo», resume Bosé, directora del documental que produce BMG y patrocina Fundación SGAE.

Celia Carrillo, chief marketing officer de Ticketmaster, podría haber llegado por currículum a presidir una compañía discográfica, o al menos a una entrevista para el puesto. Pero nunca le han dado la oportunidad. En su lugar, «me quedo en un sector donde las mujeres somos muy bienvenida, el del márketing y la comunicación». Marisa Márquez, directora de márketing de Live Nation, pone el acento en la falta de directoras de producción, agentes internacionales y mánagers mujeres. Es ahora cuando empiezan «a pedir su espacio».

Las mujeres son las que más entradas compran, pero son clara minoría sobre el escenario

Carrillo lanza una pregunta: «¿En qué momento las mujeres dejan a la música como ocio, en qué momento no pasan al negocio?». La mayoría de las personas que compran entradas son mujeres, sin embargo en el 77% de los conciertos del año pasado no había ninguna en el escenario y solo un 15% de los artistas de festivales son mujeres (según Ticketea).

Tampoco lideran las listas de ventas, algo que Daniela Bosé detecta especialmente en España y no en el resto de Europa o EE UU. «Tienen que demostrar diez veces más que los hombres (...) La mujer para triunfar no tiene más remedio que ser una superwoman, pero el mundo está lleno de hombres mediocres que triunfan», reflexiona Rosa Lagarrigue, fundadora y CEO de RLM. Además, se tiende a la «hipersexualización»: tienen que ser «bombas sexuales» y no solo grandes artistas, como aporta Inma Grass, directora de Altafonte. Bosé detecta otro movimiento «preocupante»: la proliferación de letras en el reguetón «que miran a las mujeres como trozos de carne».

Reconoce la artista Vinila von Bismark que alguna vez se ha encontrado con quien pretende llevar las riendas de su carrera al verla «mujer y vulnerable». Y es ahora cuando Diana Navarro siente que ella lleva realmente el timón: hay que aprender de todos y aceptar la crítica, «pero uno tiene que hacer lo que quiere y ser original».

Completan los testimonios Eva Cebrián, directora de las emisoras musicales del Grupo Prisa; Soco Collado gerente de A.R.T.E.; Lara López, escritora y periodista; Carmen Pacheco, directora del departamento de Socios de la SGAE; y Sandra Rotondo, directora del Área de Música de Prisa Radio. Catorce ejemplos para que pronto el número deje de importar.