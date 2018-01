Bayona, premio al cine español más internacional J. A. Bayona. :: Ballesteros. efe El Festival de Málaga dedicará su retrospectiva al director, que el próximo verano estrena la nueva entrega de la saga 'Jurassic World' F. GRIÑÁN MÁLAGA. Jueves, 1 febrero 2018, 00:59

Quedan menos de tres meses para que arranque el 21 Festival de Málaga Cine en Español y ayer se comenzaron a desvelar los protagonistas de su próxima edición. Y el primer nombre es todo un fichaje: el cineasta Juan Antonio Bayona (Barcelona, 1975). El director de 'El orfanato' y 'Un monstruo viene a verme' llegará al certamen malagueño en abril poco antes del estreno de su nueva película, 'Jurassic World: El reino caído', tras hacerse cargo de la nueva entrega de esta franquicia creada y producida por Steven Spielberg. Bayona recorrerá la alfombra roja del Teatro Cervantes para recoger el Premio Retrospectiva Málaga Hoy, además de protagonizar un ciclo de películas que repasará su trayectoria desde su primer filme hasta su salto internacional.

No se ha confirmado si el cineasta ofrecerá algún adelanto de la saga jurásica, aunque sí se anunció ayer que el festival estrenará el documental producido por J. A. Bayona 'I Hate New York' (Odio Nueva York), dirigido por Gustavo Sánchez. La película ofrece un retrato de la escena underground de Manhattan a través de varias leyendas de la subcultura de la gran urbe, como Amanda Lepore, Chloe Dzubilo, Sophia Lamar y T de Long.

Desde su debut en 2007 con 'El orfanato', la trayectoria de Juan Antonio Bayona siempre ha estado marcada por una mirada capaz de unificar el cine de autor y el de género, a la vez que convencer a grandes públicos. Y no solo a ellos, ya que el primero que creyó en el director fue el cineasta mexicano Guillermo del Toro, que produjo su ópera prima y avaló su estrenó en el Festival de Cannes. La cinta de terror acabó recaudando más de 78 millones de dólares en todo el mundo.

El éxito sin fronteras de este filme provocó su salto internacional, aunque sin abandonar la producción española con 'Lo imposible', que llevó a imágenes el devastador tsunami que arrasó las islas del Índico en 2004 y que protagonizaron Naomi Watts, Ewan McGregor y Tom Holland. El filme se basaba en la experiencia de una familia española y se convirtió en el fenómeno cinematográfico del año con más de seis millones de espectadores en nuestro país. Ese mismo año, J. A. Bayona fue reconocido con el Premio Nacional de Cinematografía, que otorga el Ministerio de Cultura.

En Hollywood

El director español coqueteó con la televisión al dirigir el capítulo piloto y el segundo episodio de la serie 'Penny Dreadful' (2014), producida por el cineasta Sam Mendes para la cadena de televisión norteamericana Showtime. Su último éxito llegó en 2016 con el filme 'Un monstruo viene a verme', otra producción española de vocación internacional que protagonizaron Lewis McDougall, Sigourney Weaver, Felicity Jones y Liam Neeson. La película obtuvo nueve premios Goya, entre ellos el de mejor director (el segundo para Bayona después de 'Lo imposible').

El director catalán ha ingresado definitivamente en la industria de Hollywood con 'Jurassic World: El reino caído', la segunda entrega de esta renacida saga y que promete ser uno de los grandes 'blockbuster' del año tras su estreno el próximo 8 de junio. No obstante, J. A. Bayona no ha perdido de vista el cine español ya que, además del documental 'I Hate New York', ha producido también 'El secreto de Marrowbone', debut en la dirección de uno de sus más estrechos colaboradores, Sergio G. Sánchez, guionista de 'El orfanato' y 'Lo imposible'.