Antonio Banderas vuelve a la carga con Boabdil Antonio Banderas, durante su visita hace unos años a la Alhambra para buscar localizaciones de la película 'Boabdil' (archivo). / EFE El cineasta malagueño reactiva esta superproducción sobre el último sultán árabe de Granada. El director y productor presenta el filme en el foro de proyectos del Festival de Cine de Mar del Plata FRANCISCO GRIÑÁN Málaga Lunes, 20 noviembre 2017, 13:56

La primera vez que se escuchó hablar del proyecto fue hace casi una década. Poco después de estrenar su segundo trabajo como cineasta, 'El camino de los ingleses', Antonio Banderas confesó su deseo de contar un episodio fundamental de la historia de España: la historia del último rey musulmán de Granada, Boabdil. Un proyecto ambicioso y con un amplio presupuesto que se tuvo que aparcar con la llegada de la crisis económica. Nada se había vuelto saber de esta superproducción. Hasta ahora. El cineasta malagueño ha vuelto a reactivar el proyecto y busca financiación en el ámbito latino y árabe para la que sería su tercera película como director.

La puesta de largo de la renacida producción 'Boabdil, el último sultán' ('Boabdil, The Last Sultan') se visualiza esta semana en el Foro de Coproducción LatinArab del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. El proyecto liderado por Antonio banderas ha sido seleccionado junto a otras ocho cintas para participar en estos encuentros que reparten 40.000 euros en premios entre los títulos finalistas. No obstante, el principal beneficio de este foro es la presentación de la película a inversores hispanoamericanos y árabes.

Tras adaptar juntos 'El camino de los ingleses', el novelista malagueño Antonio Soler y el cineasta Antonio Banderas prolongaron su colaboración con el guión original de 'Boabdil', que se centra en los esfuerzos del último rey nazarí por mantener el reino de Granada ante la imparable reconquista de los Reyes Católicos. El escritor y el actor trabajaron en el argumento en 2008 e incluso participaron en una gira por países árabes para encontrar inversores. "Estuvimos tambien juntos en una visita privada al Alhambra para las localizaciones del filme", ha recordado a SUR esta mañana Soler, que ha señalado el gran proceso de documentación que realizó sobre este episodio y que también se tradujo en su novela 'Boabdil: Un hombre contra el destino'.