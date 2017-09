Antonio Banderas sigue adelante con el Picasso de Saura y avanza el regreso del ‘Gato con botas’ Salvador Salas ‘Genius’ y ‘33 días’ son dos propuestas «absolutamente diferentes» REGINA SOTORRÍO Miércoles, 13 septiembre 2017, 01:21

«Nació a dos cuadras de donde yo nací, su sombra forma parte de mi vida». Antonio Banderas hablaba así de Picasso al confirmar que dará vida al genio malagueño por partida doble. El actor aseguró que su participación en la serie ‘Genius’, de National Geographic y la Fox, no supone dejar de lado el proyecto largamente acariciado con Carlos Saura. «No lo abandono, solo lo empujamos un poquito», aseguró en la conexión con sus fans vía Facebook Live. De hecho, hoy se reunirá con el director para fijar una estrategia.

‘Genius’ y ‘33 días’, como se titularía el filme de Saura, son dos propuestas «absolutamente diferentes». En la segunda temporada de la serie, que se estrenará en 2018, Banderas encarnará a Picasso desde los 40 años hasta el final de sus días. Será una producción «realista» que contará toda la historia del que define como «un personaje misterioso». En el largometraje, en cambio, «el gran protagonista es el ‘Guernica’», centrándose el guión en esos 33 días en los que el artista creó su mayor obra de arte «en una época muy específica» con el trasfondo de la Guerra Civil española. «Es Picasso pero es Carlos Saura también. Es otro producto de arte», concluye.

Son dos de los muchos proyectos en cartera del malagueño, al que le falta «tiempo» para sacar adelante todo lo que tiene en mente. Avanzó, por ejemplo, que habrá una nueva entrega del ‘Gato con Botas’ –al que ha puesto voz ya en dos ocasiones– y confía en colocarse de nuevo detrás de las cámaras «a finales de 2018 o principios de 2019». Esta vez no lo hará con películas basadas en novelas. «Ahora quiero hacerlo sobre el mundo que me ha tocado vivir y cosas que me interesan», anticipó el director de ‘El camino de los ingleses’ y ‘Locos en Alabama’, que próximamente recibirá el Premio Nacional de Cinematografía.