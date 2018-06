Alberto Rodríguez: «Lo que invierte este país en cine es ridículo» El cineasta presenta esta tarde en Málaga la serie 'La peste' y avanza que la segunda temporada se rueda en octubre FRANCISCO GRIÑÁN Málaga Martes, 5 junio 2018, 15:04

Ha sido el estandarte del nuevo cine andaluz. Ese que no tiene una única dirección, pero que ha despertado una industria en la comunidad autónoma que, gracias a éxitos como 'Grupo 7' o 'La isla mínima', ha roto fronteras y se ha ganado una posición en el cine español. El cineasta Alberto Rodríguez ha llegado hoy a Málaga para presentar esta tarde al público los dos primeros episodios de la serie 'La peste' (Movistar) en la gran pantalla del Albéniz, dentro del ciclo de la Fundación Unicaja 'Encuentros con directores de cine'. Y ha aprovechado para hablar de la situación actual y del nuevo escenario que se abre con el estreno del gobierno de Pedro Sánchez. Por ello asegura, que «la cultura ha sufrido muchísimo» en este tiempo de austeridad, por lo que ha pedido modificar esta política ya que «lo que se invierte en cine en este país es ridículo».

El autor de '7 vírgenes' y 'El hombre de la mil caras' ha asegurado que no solo se trata de una cuestión de dinero. «Depende de la importancia que le des a la cultura como gobierno», ha explicado Rodríguez, que se ha referido a las «famosas subvenciones» para considerar que en España «son necesarias porque en caso contrario no podríamos tener cine». Y ha puesto como ejemplo el dato de 2014, cuando las subvenciones a una empresa privada como Citroen en España recibió el doble de ayudas que todo el cine español.

El cineasta también ha avanzado que comenzará a rodar la segunda temporada de la serie 'La peste' en Sevilla el próximo mes de octubre, con un presupuesto de diez millones de euros. «Una cantidad que está muy bien para nuestra industria, pero que no lo es a nivel internacional», ha destacado Alberto Rodríguez, que afirma que esa inversión «se ve en la pantalla» ya que, para recrear la Sevilla del siglo XVI, se tuvieron que utilizar numerosos efectos digitales. «Prácticamente no pudimos rodar en escenarios naturales y los tuvimos que recrear», ha comentado.

Nueva entrega de 'La peste'

Sobre la segunda temporada de 'La peste', el director ha avanzado que, desde el punto de vista visual, «será menos angustiosa» y que el argumento dejará de lado la lucha de las religiones para plantear un 'thriller' en una «parte desconocida de aquella Sevilla». Concretamente, ha adelantado que la nueva entrega se ambientará en «como se orquestaba el hampa en aquella época».

Rodríguez se muestra positivo con el momento por el que atraviesa el cine en Andalucía y de la industria que se está creando ya que «podemos trabajar desde aquí con algunos de los mejores técnicos que hay en el cine español porque viven en nuestra tierra». Y en cuanto a la polémica generada por el acento andaluz en la serie 'La peste', ha añadido que ya está acostumbrado, ya que desde que estrenó '7 vírgenes' en el Festival de San Sebastián «la crítica dijo que no se entendía». No obstante, su postura ante este debate es clara, ya que si la serie se ambienta en Sevilla «siendo honesto lo mejor es hablar en andaluz».

Y aunque está encantado con su primera serie, reconoce que el medio que más le tira es el cine. Y ha reconocido que no sabía en lo que se metía con 'La peste'. «Ingenuamente creía que rodar una serie iba a resultar más llevadero», ha confesado Alberto Rodríguez, que ha revelado que «durante año y medio no he podido pensar en otra cosa que en 'La peste'». Y ha utilizado un símil atlético para explicar las diferencias: «Si rodar una película es como hacer los 1.500 metros, una serie supone correr una maratón».

Para la segunda temporada de su producción para Movistar, Rodríguez dirigirá solo los dos primeros capítulos ya que el gusanillo del cine le pide un regreso. Ya tiene incluso un argumento que le ronda la cabeza. «Es una película de ciencia ficción que no resultaría muy costosa, pero no quiero avanzar nada porque la ultima vez que hablé de un proyecto era una comedia y terminé rodando 'La isla mínima», ha concluido el cineasta que hoy, a partir de las 20,30 horas, hablará con el público malagueño de su primera y exitosa serie, 'La peste', en el cine Albéniz.