El Albéniz, único cine de Málaga que baja el precio de la entrada por la reducción del IVA Unos espectadores, ayer, ante la taquilla del cine Albéniz, que bajará las entradas por la reducción del IVA. / Salvador Salas La sala de la capital estudia una rebaja de 50 céntimos, mientras el resto de complejos anuncian promociones pero mantienen las tarifas FRANCISCO GRIÑÁN Málaga Jueves, 5 julio 2018, 00:48

La bajada del IVA a los cines entra hoy en vigor. Aunque eso no quiere decir que los espectadores malagueños se vaya a beneficiar. Facua ha calculado que el descenso del 21 al 10% en el impuesto debería repercutir una media de 0,66 euros en las entradas. El mundo de la cultura y la propia Federación de Cines de España (FECE) llevan desde 2012 batallando para que esta reducción se extendiera a la exhibición de películas después de que hace más de un año se aplicara a otros espectáculos, como el teatro o los conciertos. No obstante, la teoría no se cumplirá en la práctica en nuestra provincia ya que el Albéniz es el único que, por el momento, trasladará esa reducción de la tasa impositiva a sus clientes. El resto de cines anuncian promociones para mitigar el coste, pero mantendrán el precio de sus entradas ya que argumentan que, cuando se produjo la subida del IVA hace seis años, mantuvieron las tarifas.

«El cine Albéniz es de los más baratos de Málaga, pero, si en su momento necesitamos incrementar los precios para cuadrar las cuentas de resultados, ahora la bajada del IVA nos da otro juego económico en el que es factible bajar los precios a los niveles de 2012», aseguró ayer el director del Festival de Málaga y del cine municipal Albéniz, Juan Antonio Vigar, que adelantó que estudian bajar las entradas una media de 50 céntimos, por lo que el nuevo precio sería de 6 euros (general) y 5 euros (socios).

El precio general de La Cañada es 9,50 euros, uno de los más caros de España

La aplicación de esta rebaja es además «coherente con nuestra condición de cine público», añadió Vigar, que expresó la «voluntad» de «fomentar la asistencia de espectadores con la bajada de las entradas». El responsable añadió que esta reducción no será inmediata, sino que, como sociedad pública y una vez que se publicó ayer en el BOE la reducción del IVA del cine al 10%, el Albéniz realizará ahora los informes correspondientes para iniciar la tramitación del expediente que, en última instancia, será aprobado por el consejo de administración. «Trataremos de completarlo en el plazo más corto posible», dijo.

El precio de las entradas en los cines de Málaga La Cañada Marbella 9,5 euros Plaza Mayor y Vialia 8,9 euros Goya Marbella 8,2 euros Miramar Fuengirola 8 euros El Ingenio Vélez 7,5 euros Málaga Nostrum 6,9 euros Rincón de la Victoria 6,8 euros Alfil Fuengirola 6,7 euros Albéniz y Verónica Antequera 6,5 euros Pixel Coín y Ronda 6 euros Rosaleda 5 euros

Por el momento, la sala de la capital especializada en cine de autor, independiente y en versión original es la primera en apuntarse a la bajada de sus tarifas, ya que el resto, sobre todo las grandes multinacionales, están a la expectativa y vigilando lo que hace la competencia. Es el caso de la cadena Yelmo Cines, la más importante que opera en Málaga y que pertenece a la multinacional mexicana Cinepolis. Este operador no se pronuncia sobre el nuevo panorama económico del cine y mantiene los mismos precios que hace una semana que, por otra parte, figuran entre los más altos de la provincia. Así, para acudir el próximo sábado a ver el estreno de la nueva entrega de la saga 'Ocean's 8' la tarifa general es de 8,90 euros en Plaza Mayor y Vialia y, bastante más moderado, 6,80 euros, en Rincón de la Victoria.

Más caros de Andalucía

Lo mismo ocurre con la cadena Cinesur, integrada en la multinacional francesa mk2, que pese a ser consultada por SUR no se ha pronunciado ante la bajada del IVA. Este grupo, que también tiene una importante implantación en la provincia con tres complejos, mantiene su precio general de 6,90 euros para las películas de Málaga Nostrum, 7,5 euros en El Ingenio de Vélez Málaga y 8 euros en Miramar de Fuengirola.

Por su parte, otro de los grandes operadores de exhibición de nuestro país, Cinesa, que gestiona los cines La Cañada de Marbella, tampoco aplica por el momento la bajada del IVA ya que mantiene para este fin de semana su precio de 9,50 euros la entrada general, el más caro de la provincia y cerca de la tarifa más alta de toda España que es también un cine de esta cadena, Príncipe Pío de Madrid, con butacas a 10 euros. Todas las multinacionales no han tomado, por el momento, medidas ante la bajada del cine y puede ser que no lo hagan ya que la Federación de Cines de España sostiene que en los últimos años las salas han realizado «un esfuerzo notable» para que los espectadores de cine no se vieran afectados por la subida del IVA. Aunque algunos precios contradicen este argumento.

En el caso de Málaga, la provincia soporta las tarifas más caras de Andalucía, por encima incluso de Sevilla. Aunque no todas las salas son equiparables y los espectadores tienen opciones muy económicas, como es el caso de los veteranos cines Rosaleda (cadena UCC), que ofrece las tarifas más baratas de Málaga ya que de lunes a jueves cuesta 4 euros y de viernes a domingo, un euro más. «Cuando subió el IVA nosotros hicimos lo contrario, bajar los precios, por lo que no nos planteamos bajar más ahora», explicó ayer el gerente de este complejo, José Luis Azqueta, que sí adelantó que, como otros grupos exhibidores, la empresa plantea realizar «promociones concretas para bajar la entrada todavía más».

Otro cine que mantiene la gestión desde Málaga es Alfil, que opera en Fuengirola. «Con la subida del IVA, nosotros absorbimos el coste y mantuvimos el precio porque entendíamos que el cine había dejado de ser un ocio barato, por lo que ahora también mantendremos el precio», explicó el portavoz de la empresa, Manuel Gómez Palma, que recalcó que mantienen un precio muy competitivo: 6,70 euros. Yes que, si se sabe elegir el cine e incluso el horario y el día, el espectador puede llegar a ahorrarse más de la mitad de lo que vale la entrada más cara.