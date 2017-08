Adelfa Calvo: «No aspiro a un papel protagonista, quiero ser una maravillosa actriz de reparto» Adelfa Calvo actúa en ‘El autor’, basada en la novela ’El móvil’ de Javier Cercas, que compite en San Sebastián. / Salvador Salas Actriz. Nieta de La Niña de la Puebla, ella se decantó por la interpretación. Ahora afronta con «valentía» su papel en ‘El autor’, el filme de Martín Cuenca que la desnuda en cuerpo y alma REGINA SOTORRÍO Martes, 8 agosto 2017, 00:10

Como nieta de La Niña de la Puebla e hija de Adelfa Soto, su destino era el cante flamenco y la copla. Se crió entre bambalinas de teatros y escenarios, durmiendo sobre los baúles donde las folclóricas guardaban la ropa, jugando con Paquita Rico y subiéndose a los hombros de Paco de Lucía. Pero a Adelfa Calvo no le tiraba la escena de esa manera, no quería cantar, lo suyo era convertirse en mil personajes distintos. Y lo ha conseguido en el teatro, la televisión y el cine. El director Manuel Martín Cuenca acaba de sumar a su lista el rol de la portera doña Lola en ‘El autor’, película que competirá por la Concha de Oro de San Sebastián, con Antonio de la Torre, María León y Javier Gutiérrez en el reparto. Ha sido –afirma sin lugar a dudas– el mayor reto de su carrera, un filme donde se desnuda en cuerpo y alma. «A partir de ahora me considero una mujer de 55 años muy valiente».

–Con sus antecedentes, su destino no era la interpretación.

–No, pero mira. Fue todo una casualidad. A mí me preguntaban de niña si quería ser artista y siempre decía que no, porque mi madre se iba mucho tiempo de gira. Pero siempre he cantado de pequeña y he tocado la guitarra, porque la genética está ahí. En fin, que vengo del flamenco y de la copla, no sé por qué he venido a parar aquí (ríe).Supongo que porque me apunté a unas clases de teatro cuando tenía 11 o 12 años y me enamoré de un poema que me dio el profesor de Miguel Hernández, ‘Me sobra el corazón’. Me lo aprendí, lo escenificamos y me entró el gusanillo.

La protagonista Nacimiento Nació en Melilla en 1962 por el deseo de su padre de que fuera melillense como él,pero enseguida se trasladó a Málaga. Formación. Estudió interpretación en la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga. Teatro. Sus inicios fueron con la compañía malagueña Brea Teatro, donde compartió tablas con Mercedes León. Cine. Antes de su debut con MartínCuenca, ha trabajado a las órdenes de Alejandro González Iñárritu (‘Biutiful’), Benito Zambrano (‘La voz dormida’), Imanol Uribe (‘Miel de naranja’), Daniel Guzmán (‘A cambio de nada’) y Alberto Rodríguez (‘Grupo 7’, ‘La isla mínima’). Televisión. ‘Hospital Central’, ‘Arrayán’, ‘El secreto de Puente Viejo’, ‘El Ministerio del Tiempo’.

–Y se volcó con el teatro.

–Sí, empecé con Brea Teatro, una compañía que se hizo muy famosa a mediados de los 80. Estuvimos 20 años y allí han estado Mercedes León, Paco Gil, Nuria González, Rafael Castillo... nombres que en el mundo del cine y la televisión son muy punteros. Vengo de ahí, de hacer la escenografía, de cargar y descargar, de empezar de cero, de hacer bolos por los pueblos... ¡Soy una cómica!

–Hasta que llegó la televisión.

–Eso es. Pero lo más importante para mí fue que Victoria Mora, actriz y directora de ‘casting’ en ‘Arrayán’, me dijo un día que Iñárritu buscaba a un actriz para hacer una secuencia con Bardem. ‘Busca a una mujer grande, vamos a ti’, me dijo. Y así fue. Rodé ‘Biutiful’ y desde entonces todo ha ido sobre ruedas.

–Ha sido durante seis años Rosario Castañeda en ‘El secreto de Puente Viejo’. ¿Ha notado la fama instantánea que da la televisión?

–¡Sí! Puedes estar haciendo cine y teatro toda la vida que no te conoce nadie y, de repente, sales una temporada en la tele y la gente te para por la calle. Ten en cuenta que te metes en su casa todas las tardes. La gente me saluda como si yo fuera de su familia.

–Pero creo que echa de menos un mayor reconocimiento en Málaga.

–La gente no sabe que yo soy de aquí, me lo dicen en la calle. Ycreo que la gente del cine de aquí tampoco lo sabe, no saben quién soy. Pero me da igual, tengo trabajo y eso para mí es lo importante. A mí la fama no me interesa. Está muy bien que reconozcan tu trabajo, pero ya lo reconocerán.

–Quizás tras verla en ‘El autor’, de Martín Cuenca. Dicen que su interpretación va a dar de qué hablar.

–Manuel Martín Cuenca me ha hecho un regalo y me ha tratado con un mimo y una delicadeza absoluta. Y no he podido tener mejor compañero de fatigas que Javier Gutiérrez. He tenido secuencias muy difíciles y muy arriesgadas. A partir de ahora me considero una mujer de 55 años muy valiente. Es un homenaje a las mujeres que ya han cumplido más de 50 para que se arriesguen en la vida. Cada vez que abres los ojos es una oportunidad para enamorarte, disfrutar del sexo, disfrutar de la vida, reírte... Y esa es la portera de ‘El autor’. Una mujer a la que no han sabido querer que, de repente, se enamora y se desparrama, nunca mejor dicho, ante el amor y ante el sexo. Es un riesgo porque exponerte de esa manera... Pero aparte de desnudarme, lo más complicado ha sido desnudar el alma, que es lo que quiero que vea la gente.

–¿Se ha atrevido a hacer cosas que no hubiera hecho hace 20 años?

–Sí, era el momento de hacerlo, de aceptar mi cuerpo, aceptarme a mí y aceptar que todo el mundo no es 90-60-90, que hay mujeres maravillosas y hermosas que se pasan de su talla y tienen igualmente un sentir. Hay mucho machismo en el cine. Supongo que si sale un hombre de esa manera es muy gracioso y muy buen actor. Si sale una mujer así, supongo que dirán que es una gorda atrevida. Lo he hecho por eso. Ha sido un reto para mí, para superar muchas cosas y espero que la gente sepa apreciarlo.

–En el horizonte está San Sebastián, donde estrenan el 23 de septiembre. ¿Se piensa en la Concha de Plata?

–Siempre se piensa en que sea la mejor película, pero luego están los Goya y otros premios. Y algo se va a llevar.

–Después de este papel, ¿aspira a un protagonista?

–Yo no aspiro a un papel protagonista, quiero ser una maravillosa actriz de reparto. De verdad te lo digo. Lo que quiero es que esta película me traiga trabajo más que premios. He estado mucho tiempo en la tele y eso te encasilla mucho y quiero que la gente me vea de otra manera, que soy más joven de lo que parezco, que puedo trabajar en otros registros. No aspiro a ser protagonista de nada, quiero tener personajes potentes de reparto y que no me falte el trabajo.

–Sin actores de reparto no habría películas.

–Pues sí, somos el apoyo para que se luzca el protagonista, es así. Yhay personajes maravillosos.