«Si eres una actriz joven y hermosa da por seguro el acoso» La actriz y directora Ana Asensio, ayer en Bilbao. :: jordi alemany Las penurias como actriz en Nueva York de Ana Asensio inspiran su ópera prima como directora, triunfadora en el Festival de Austin OSKAR BELATEGUI :: BILBAO. Martes, 17 octubre 2017, 00:50

Ana Asensio (Madrid, 1978) se marchó a buscarse la vida como actriz a Nueva York hace dieciséis años. Pisó Times Square y sufrió un ataque de pánico. «Hay gente a la que le fascina esa energía de la ciudad. Yo me sentí una pulga entre esos edificios tan grandes», recuerda. Solo tenía el número de teléfono de una mujer que le iba a alquilar una habitación en Harlem por 400 dólares. Llamó y le contestó una voz de hombre, el marido de la casera, que se había ido a Colombia. Le propuso instalarse en su casa y aceptó. Cuatro días después, dos aviones se estrellaban contra las Torres Gemelas.

Al tiempo que estudiaba inglés y arte dramático Asensio hizo de todo: repartió flyers, dio clases de español, fue niñera... Un día, mientras esperaba el visado prometido por una agencia de modelos, aceptó trabajar en una misteriosa fiesta de la que no le permitieron salir durante unas horas. De toda esa experiencia surge 'Most Beautiful Island' (La isla más hermosa), la película que ha dirigido, escrito y protagonizado sin haber rodado siquiera un corto y con la que ha ganado el reputado Festival South by Southwest de Austin (Texas). Tras apabullar a la crítica en Londres y Sitges, Asensio presentó ayer el filme en Zinemakumeak, la muestra de cine de mujeres de Bilbao que celebra su 22 edición.

«La inspiración viene de esa etapa de mi vida en la que yo soy el personaje de Luciana, corriendo de un lado para otro, a punto de que me echen del apartamento por no pagar el alquiler», cuenta la actriz. «Una persona me ofreció un trabajo en una fiesta de Halloween. Cuando tienes 22 años ves la vida de otra manera, eres más temeraria. Todavía no sé a dónde fui. Gracias a dios físicamente no me pasó nada, pero emocionalmente sentí miedo y comprendí cómo puedes llegar a sitios y a hacer cosas que jamás pensarías».

Mezcla de cine social y de angustioso 'thriller' psicológico, 'Most Beautiful Island' es la antítesis de 'Españoles por el mundo', con emigrantes felices a los que envidiar por haber hecho las Américas. «Me gustaría que en esos programas saliera la realidad de la gente que está en el camino de lograr sus metas», apunta Asensio. Ella estuvo a punto de tirar la toalla tras dos años de desarraigo, pero conoció a su actual pareja, con la que tiene un hijo de dos años. «Ahora no vivo día a día, sino año a año. Quizá el motivo por el que me quedo es para que mi hijo neoyorquino crezca en ese lugar tan impersonal y excepcional a la vez».

Solo por ser seleccionada en Austin los agentes de Hollywood ya la asaltaban a ofertas. Su ópera prima ha sido adquirida por el Sundance Channel y se verá en los cines españoles gracias a una distribuidora independiente. La misma fortaleza que tuvo para conseguir inversores privados en EE UU tras el rechazo de productoras españolas la mantiene para hablar de Harvey Weinstein, el hombre gracias al cual se ha destapado el acoso en Hollywood. «No me sorprende nada», exclama. «No pienso en Weinstein, sino en todos esos otros productores corruptos que están ahora temblando en su silla pensando que van a ser el siguiente. Se ha levantado una tapadera. Si ha caído alguien tan poderoso y corrupto ya no hay marcha atrás».

Los productores que ofrecen trabajo a cambio de sexo, se sincera, también existen en España. «Si preguntas a cualquier actriz joven y hermosa te dirá que ha sentido el acoso. Si eres mínimamente atractiva se da por hecho que en algún momento alguien te ha propuesto algo. Yo lo he experimentado, por supuesto. Y ni siquiera lo he hablado con otras actrices».