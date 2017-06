Las grandes películas que se rodaron en La Concepción

Si hay un escenario en Málaga para viajar en el tiempo y el espacio, ese es el del Jardín de La Concepción. Razón más que poderosa para que la serie de TVE 'El Ministerio del Tiempo' haya recurrido a esta localización para ambientar la selva de Yucatán en la época maya en uno de los episodios de la nueva temporada. La popular ficción de viajes en el tiempo ha revitalizado una localización natural creada por los marqueses de Loring en 1850 y que fue ampliamente utilizada por las producciones cinematográficas durante el pasado siglo. Y nada mejor que la serie 'ministérica' para tomar algunas de sus puertas al pasado y reencontrarnos con Sara Montiel, Rod Taylor o Harvey Keytel en puntos tan dispares como una isla del Pacífico, el Caribe o Filipinas, aunque sin salir de la camaleónica Concepción. Este es el recorrido por su filmografía:

'Bambú' (1945)

Toda estrella cinematográfica tiene su descubridor. Y el 'cazatalentos' que descubrió las posibilidades del Jardín Botánico malagueño fue José Luis Sáenz de Heredia, uno de los directores 'oficiales' de la dictadura, que además fue un habitual de la Costa del Sol ya que tenía residencia veraniega en Torremolinos. El cineasta conoció el vergel malagueño en los años 40 y se ahorró el viaje a Cuba al convertir La Concepción en el escenario caribeño que necesitaba para rodar los exteriores de 'Bambú' (1945).

El reparto de aquella cinta estaba encabezado por una malagueña de adopción, Imperio Argentina, que interpretaba en este melodrama a una cubana que dividía sus suspiros entre un soldado español y un joven isleño. Típico producto de la época que sacaba todo el partido a las dotes de la protagonista y que, en su reparto secundario, abría un hueco para una chica que comenzaba a conocerse como Sarita Montiel y a un pelirrojo llamado a convertirse en un clásico, Fernando Fernán-Gómez, que encarnaba además a un soldado malagueño.

'Los últimos de Filipinas' (1945)

El cine bélico de exaltación patria de la posguerra -había que subir la moral de aquella oscura etapa- también recaló en La Concepción con 'Los últimos de Filipinas', donde se construyó el poblado del sitio de Baler y donde un jovencísimo Tony Leblanc montaba a caballo para llevar un mensaje a las tropas españolas allí aisladas. Como cuenta Guillermo Jiménez Smerdou, que visitó aquel rodaje, la presencia de Leblanc fue de rebote, ya que sustituyó al actor Emilio García Ruiz, que cayó enfermo y cogieron al que después sería un popular cómico porque se le parecía. La cinta de Antonio Román, que se basaba en las obras 'El fuerte de Baler' y 'Los héroes de Baler' -esta última del malagueño Enrique Llovet, se consideró de «interés nacional».

'La mies es mucha' (1948)

De nuevo a las órdenes de Sáenz de Heredia, Sara Montiel y Fernando Fernán-Gómez regresarían tres años después a La Concepción, o mejor dicho, a una India de ficción como protagonistas de un melodrama religioso, 'La mies es mucha' (1948), en la que el actor se convertía en misionero. Cine de apostolado que hacía furor en la época y que Sara Montiel cita en sus memorias, ya que durante su estancia en Málaga «Fernando (Fernán-Gómez) y yo nos fuimos al cine Cervantes y vimos 'Levando anclas', donde descubrí a Frank Sinatra y Gene Kelly».

'Alba de América' (1951)

La necesidad de conquistar las Indias trajo de nuevo a Málaga una película histórica que ensalzaba nuestro pasado colonial, 'Alba de América', que narraba el viaje y la llegada de Cristóbal Colón a las costas del nuevo mundo. Aunque en realidad arribaron a la selva de la Concepción, donde se desarrollaron dos jornadas de rodaje con las últimas escenas de la película. Tras el éxito de 'Locura de amor', Juan de Orduña dirigía esta nave, mientras que Antonio Vilar encarnaba al descubridor. El actor no llegó en barco, sino en su propio coche, aunque se le averió por el camino y tardó más que el resto del equipo que uso un autobús a falta de mejores conexiones con la Costa del Sol. Según confesó el propio Orduña, la película supuso una inversión de 12 millones de pesetas por parte de la productora Cifesa, mientras que en la construcción de las carabelas se dejaron 1,2 millones. El director le echaba además algo de leyenda al rodaje en Málaga y afirmaba a SUR que con la claqueta final en La Concepción “se había dado la feliz coincidencia de terminar el rodaje un viernes 12 de octubre y a la misma hora en la que hace 459 años Colón ponía pie en Guanahani”. Eso es puntería.

'Aventuras del Barbero de Sevilla' (1954)

El siguiente rodaje llegó en 1954, 'Aventuras del Barbero de Sevilla', una adaptación libre de la ópera bufa de Rossini a mayor gloria del ídolo del momento, Luis Mariano, y su inconfundible voz. Entre los extras de este filme del gran cineasta hispano-húngaro Ladislao Vajda estaba la entonces joven bailaora malagueña Carmen Carrasco, que logró uno de los papeles de extra en la película y que recuerda que “todos íbamos vestidos de indígenas” por la Concepción. “Entre la figuración había un personaje muy popular de Málaga, El Tembleque, al que disfrazaron de pirata», recuerda la artista.

Además del jardín botánico, el fime se rodó en la desembocadura del Guadalhorce y en Torremolinos, donde Vajda habló con la prensa y aseguraba que venía todos los años de vacaciones y que en Madrid le decían “el malagueño”. La estrella de la película, Luis Mariano, cobró por esta película dos millones y medio de pesetas y, algo pagado de sí mismo -nunca mejor dicho-, confesaba en un descanso del rodaje que el cine era como unas “vacaciones” ya que su profesión era cantar. Lo que hacía, por cierto, en la película.

'Molokai' (1959)

El cine 'evangelizador' volvió a La Concepción con 'Molokai' (1959), dirigida por Luis Lucia y en la que Javier Escrivá se iba de misiones, aunque sin salir de Málaga. De nuevo La Concepción servía para ambientar una remota isla de Hawai habitada por leprosos. Allí llega un sacerdote español que dedicó su vida a los desheredados de la tierra. Un dramón en toda regla que contó con todos los parabienes y que se estrenó en el cine Albéniz en marzo de 1960 con el anuncio de que se trataba de la “película más emocionante y sensacional del cine español”. Mas abajo, también se informaba la cinta contaba con el mayor de los sellos oficiales: “Declara de interés nacional”. 'Molokai' se mantuvo casi un mes en la cartelera.

Todas las películas de La Concepción 1945: 'Bambú' y 'Los últimos de Filipinas'. 1948: 'La mies es mucha'. 1951: 'Alba de América'. 1954: 'Aventuras del Barbero de Sevilla'. 1959: 'Molokai' 1963: 'La conquista del Pacífico'. 1965: 'Erik, el vikingo', 'Tabú. Fugitivos en las islas del Sur' y 'El Tigre se perfuma con dinamita'. 1985: 'Marbella, un golpe de cinco estrellas'. 2004: 'El Puente de San Luis Rey'.

'La conquista del Pacífico' (1963)

En los 60 ya era conocido el jardín botánico malagueño por sus facilidades para ambientar cualquier gesta histórica que se ambientara en bosques, junglas o arboledas. Así que la producción 'Los conquistadores del Pacífico' (1963), de José María Elorrieta, no tuvo que buscar mucho para poner en la buena senda al descubridor Vasco Núñez de Balboa que, siguiendo al pionero Cristóbal Colón años antes, vino por estos mismos lares aunque, en lugar, del Caribe, encontró en Málaga la mismísima selva de Panamá en su búsqueda por dar con el Mar del Sur. Esta lujosa producción española a todo color llegó con una parafernalia de más de medio centenar de camiones para su rodaje malagueño y lo hizo además con un protagonista norteamericano, Frank Latimore, que anticipaba ya la moda del 'spaghetti western' de contratar actores extranjeros para que los repartos sonaran internacionales. Al personaje principal se unieron los españoles Pilar Cansino y Jesús Puente, que además de recorrer La Concepción, también rodaron en La Aurora y filmaron esa conquista del Pacífico en pleno Mediterráneo. Concretamente, en la playa de Torrequebrada.

'Erik, el vikingo' (1965)

La moda de las coproducciones se hizo fuerte en Almería y en el 'western', pero las colaboraciones hispanoitalianas también salpicaron otros géneros. Entre ellas figuró la cinta de aventuras 'Erik, el vikingo', que protagonizó otro norteamericano que hizo carrera en Europa, Gordon Mitchell, al que acompaña el popular actor italiano Giuliano Gemma. La historia volvía a recurrir al jardín botánico para ambientar la llegada de los vikingos a América antes que Colón. En aquel rodaje estuvo presente el jardinero de La Concepción Antonio Martín, que recuerda que Mitchell «tenía que luchar con tres indígenas pero, ante la imposibilidad de encontrar especialistas, acudieron a la Policía y disfrazaron a tres agentes de indios para esa escena».

'Tabú' (1965)

El mismo año que los vikingos conquistaban la jungla malagueña, el cine español acudía a ese mismo escenario para ambientar 'Tabú', que se ambientaba en los Mares del Sur y que incluyó la construcción de todo un poblado indígena para escenas de bailes y fiestas. Aventuras y acción se mezclaban en esta coproducción hispanoitaliana que dirigió Javier Setó y que tuvo como gran reclamo exótico a la birmana Seyna Sein, que venía de trabajar con Federico Fellini en 'Julieta de los espíritus', y a otro actor norteamericano, James Philbrook, para dar sensación de gran producción internacional. En el equipo destacaba también el coreógrafo Gene Collins que, pese a su participación en 'West Side Story', no consiguió que 'Tabú' pasara de ser un mero producto comercial destinado a la taquilla y el consumo rápido. El que no la olvida es otro de los jardineros de La Concepción, Antonio Muñoz, que vivió un incidente en el rodaje. «Era verano -se rodó en julio- y por alguna imprudencia se produjo un incendio, aunque por fortuna se solucionó antes de que se produjeran grandes daños», rememora para SUR.

‘El Tigre se perfuma con dinamita’ (1965)

Con el auge del cine a lo James Bond, Francia encontró a su modelo de agente secreto en El Tigre, al que interpretó el carísmatico actor francés, Roger Hanin, cuñado del posterior presidente francés Francois Mitterrand. En los sesenta, una de sus misiones le trajo a Málaga con ‘El Tigre se perfuma con dinamita’ (1965), que tuvo como responsable a uno de los revolucionarios de la Nouvelle Vague, Chaude Chabrol. Siguiendo los pasos de su admirado Hitchcock, pero alejándose de los postulados de la nueva ola, el cineasta francés afrontaba aquí una producción comercial de serie B que buscaba comerle terreno al agente 007 que había comenzado a reinar en la cartelera de todo el mundo en 1962.

Tras la primera entrega, ‘El Tigre’, llegó esta secuela malagueña que, no obstante, tenía truco. Más que nada porque se ambientaba en la Guayana francesa y tenía como protagonista un tesoro robado que iba a parar a manos de una organización secreta. Pero entre carreras, peleas y flirteos con Margaret Lee, Roger Hanin nos descubría que aquella colonia de América del Sur tenía una Farola como la del Puerto de Málaga, un aeródromo clavado al de El Rompedizo y, lo más paradójico, una catedral con una sola torre. Y por si eran pocas las similitudes, algunas calles eran clavadas al casco antiguo de Marbella, la selva se parecía sospechosamente al jardín botánico y la guarida del villano al Cenador de Glicinias de La Concepción.

'Marbella, un golpe de cinco estrellas' (1985)

Tras el vacío de casi dos décadas, en los ochenta floreció brevemente un nuevo rodaje en el jardín malagueño con una producción española de vocación internacional: 'Marbella, un golpe de cinco estrellas'. Eso sí, fue una filmación que surgió de rebote. La película llevaba la firma de Miguel Hermoso, que tuvo a sus órdenes a dos estrellas mundiales, el norteamericano Rod Taylor ('Los pájaros') y la sueca Britt Ekland (chica Bond en 'El hombre de la pistola de oro'), y a un irrepetible elenco nacional: Fernando Fernán Gómez, Francisco Rabal, Sancho Gracia, Emma Suárez, Oscar Ladoire o Conrado San Martín, entre otros.

El guión de Mario Camus apostaba por una comedia sobre el atraco perfecto en la icónica Marbella y se desarrolló durante un mes en la Costa del Sol, un escenario que no fue tan idílico como se mostraba en la pantalla. Y es que el filme se rodó en noviembre y diciembre y la lluvia hizo acto de presencia insistente hasta el punto de retrasar hasta 15 días esta producción de José Frade. Eso provocó una aportación económica extra que implicó suspender el final del rodaje en una playa caribeña de Puerto Rico, aunque Frade y Hermoso encontraron la solución muy cerca. Convirtiendo el jardín de La Concepción en una plantación tropical. Una solución que, no obstante, tuvo que lidiar con aquel crudo invierno. «En la escena en el jardín botánico, la protagonista Britt Ekland se bañaba desnuda en un estanque y la pobre pasó un frío horroroso ya que estábamos en pleno mes de diciembre», relata el jardinero Antonio Muñoz.

'El Puente de San Luis Rey' (2004)

De todo el cine rodado en el paraíso botánico de La Concepción, la producción más lujosa fue sin duda 'El puente de San Luis Rey', una coproducción liderada por Gran Bretaña y dirigida por Mary Mcguckian a partir de la novela homónima original de Thornton Wilder. Su increíble reparto incluía a estrellas de Hollwyood como Robert de Niro, Kathy Bates, Gabriel Byrne, Harvey Keitel y F. Murray Abraham, con figuras europeas como Geraldine Chaplin y Pilar López de Ayala. El filme recaló en Málaga para ambientar la Lima colonial del siglo XVIII en localizaciones como la Plaza del Obispo, la Catedral, el Puerto y el Teatro Cervantes, cuyo exterior no era la propia sala sino la fachada de la casa-palacio de La Concepción. Además el icónico mirador de este jardín también fue protagonista de una escena con Harvey Keitel y López de Ayala. Un derroche de ambientación -el filme contó con el oscarizado director de arte Gil Parrondo- y de intérpretes que no tuvo su correspondencia en un argumento que no convenció y que se tradujo en un absoluto fracaso comercial.