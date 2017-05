La misión fantasma de James Bond en la Costa del Sol

No fue el mejor James Bond, pero sí el actor que en más películas lo interpretó. Aunque ni una cosa ni otra le quitaba el sueño a Roger Moore que le dio al personaje un punto socarrón, despreocupado y vividor que le vino muy bien. El actor inglés fallecía el pasado martes, a los 89 años, y las crónicas no han tardado en recordarnos que, además de un inconfundible y rentable 007 en las décadas de los 70 y 80, también encarnó a otro personaje legendario, el televisivo Simon Templar, más conocido como 'El Santo', que fue el titulo de la serie que lanzó a la fama a este intérprete británico en los años 60. Precisamente, en 1965, la prensa anunciaba la llegada de Moore a la Costa del Sol. Concretamente a Estepona para el rodaje de un capítulo de la serie del recordado ladrón de guante blanco. Pero nadie consiguió entrevistar o fotografiar al escurridizo caco.

La primera noticia de la presencia de El Santo por estas tierras la dio SUR el 14 de octubre de 1965 al anunciar su presencia en la localidad malagueña. La nota entraba incluso en detalles al afirmar que había alquilado un lujoso chalet en la afueras de Estepona, concretamente en Punta de Plata, una zona residencial en primera línea de playa. "Domina toda la bahía", especificaba la información, que añadía que "al parecer" la estancia del actor británico no era para descansar, sino para el rodaje "de secuencias en la Costa del Sol de una nueva película -episodio- de su popular serie".

Roger Moore, como James Bond. Al lado, recorte de prensa de la visita publicada en SUR (14-10-1965).

'El Santo' fue una producción de la cadena británica ITV, que lanzó la carrera de Roger Moore desde que comenzó a emitirse en 1962. El personaje de Simon Templar, creado por Leslie Charteris, era un ladrón que robaba a criminales o a personas de moral dudosa, lo que le daba al protagonista un toque de moderno Robin Hood. La serie televisiva sería muy famosa en la pequeña pantalla y Moore es aún hoy el actor más identificado con el personaje. A la antena de TVE, la serie llegó en 1964 y su emisión semanal provocó un éxito inmediato. De ahí que la prensa española pusiera rumbo a Estepona para 'cazar' a Simon Templar.

Pero como si fuera ese esquivo espía 007 que más tarde interpretaría en la gran pantalla, 'La Vanguardia' contaba días después (24 de octubre de 1965) que la búsqueda de Roger Moore había sido infructuosa. Y no solo ellos. "Pese a que han llegado a Estepona enviados de varios periódicos y agencias nacionales y extranjeras, el actor no ha recibido a nadie ni se ha dejado hacer fotografías", se lamentaba el periodista del rotativo catalán que con su información ponía punto y final a la búsqueda de Moore, cuya visita fantasma a la Cosa del Sol fue más propia de su furtivo y silencioso personaje Simon Templar. No es difícil imaginar la sonrisa de Moore viendo a los periodistas buscarlo desesperadamente, mientras él nos robaba unos baños de sol. Si es que el actor llegó a venir por aquí realmente.