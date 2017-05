‘Wilson’ es la historia de un neurótico que tiene que enfrentarse al hecho de que su expareja le engañó, diciéndole que había abortado cuando en realidad dio a su hija en adopción. Woody Harrelson se convierte en el personaje principal de la cinta, Wilson, mientras Laura Dern interpreta a Pippi, la exmujer, que le ayuda a conectar con su hija perdida, ya una adolescente. La película, dirigida por Craig Johnson, se estrena mañana.

¿Por qué decidió interpretar un hombre tan frustrado?

Me gustan las capas que envuelven emocionalmente al personaje. El guión hace un tratamiento perfecto de esta novela gráfica y creo que está muy bien escrito. Hay una línea delgada que separa ser un idiota de ser un personaje simpático para el público y, en este caso, se ha conseguido muy bien. La naturaleza de Wilson le impide comunicarse con el resto de los humanos y yo me identifico con ese aspecto.

¿Se identifica con los personajes?

No necesariamente. Quiero pensar que he pasado mi propio nivel de censura. Muchas de las cosas que solía decir en el pasado ya no las digo. A veces se me escapan, pero creo que he madurado.

¿Cómo es Laura Dern como compañera de reparto?

Una mujer muy fuerte y, al mismo tiempo, delicada. En ella converge el equilibrio perfecto. Me encanta su interpretación en la película. Al principio, el papel no era tan bueno. Sin embargo, ella dota al personaje de una profundidad y una magia que no estaban en el primer guión. No me quedó más alternativa que adorarla.

¿Encuentra una gran diferencia entre rodar una película de estudio o una independiente?

En las películas independientes necesitas sentir una pasión especial por el proyecto, que te importe el material que estás llevando a cabo. Desde luego esas películas no las haces por dinero, mientras que en las otras, los grandes proyectos, te pagan cantidades tan astronómicas que sí las haces por dinero. Pero particularmente prefiero las películas pequeñas, las que nacen del corazón y acaban convirtiéndose en arte.

¿Sigue manteniendo una actitud contraria al consumismo?

Nunca he trabajado tanto en mi vida como ahora. No me molesta ganar dinero, pero creo que hay motivos más importantes para realizar una película que el mero hecho de cobrar una fortuna.

Su próximo proyecto es ‘Guerra en el Planeta de los Simios’.

Tengo dos grandes franquicias, ‘El Planeta de los Simios’ y el proyecto sobre ‘Han Solo’. Ambos son unos proyectos inmensos, pero es posible conseguir una gran interpretación dentro de ese tipo de historias porque hay directores y guionistas de gran calibre involucrados en ellos. Me siento conectado a esos filmes tanto como a ‘Wilson’. Como actor quiero que el publico vea mis películas, quiero triunfar, porque en el fondo aprecio cada proyecto en el que me involucro.