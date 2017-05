Al Gore regresa a Cannes para mostrar la lucha contra el cambio climático

C Al Gore volvió ayer como defensor del medioambiente a Cannes, en una nueva película proyectada fuera de competición, una década después de su exitosa primera parte. En 2006, ‘Una verdad incómoda’ contribuyó a despertar las conciencias sobre la urgencia de actuar contra el calentamiento del planeta. En Estados Unidos fue el tercer documental más visto en los cines y se alzó con dos premios Óscar. En 2017, el impacto climático es más evidente, pero los medios para actuar también son más importantes: ‘An Inconvenient Sequel: Truth to Power’ (‘Una secuela incómoda: verdad al poder’) muestra el camino recorrido y quiere dar una visión positiva. Aunque «esto no avanza lo suficientemente rápido», señala el ex vicepresidente de Estados Unidos.

Con 69 años, divertido y obstinado, sigue mostrando mucho carisma en la pantalla. «Hay muchos retrocesos al pasado, y este es otro», dice en el documental, en alusión al nuevo inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, abiertamente escéptico sobre el cambio climático. Pero «después de cuatro meses de Administración Trump sabemos que una sola persona, aunque sea un presidente, no puede parar el movimiento por el clima», subrayó en Cannes, aplaudiendo los «rápidos progresos» en ese sentido de Estados como California y Nueva York.

Proceso de deshielo

Cannes, que ya acogió a Al Gore en 2006, puso de relieve el tema del clima en 2015. Esa 68ª edición se clausuró con el documental ‘La Glace et le Ciel’ (‘El hielo y el cielo’), sobre los descubrimientos del científico francés Claude Lorius, que estudió el hielo de la Antártida. En ‘An Inconvenient Sequel: Truth to Power’, que dura algo más de una hora y media, los documentalistas Bonni Cohen y Jon Shenk siguieron los pasos del ex vicepresidente estadounidense durante dos años, desde la gran granja de su infancia en Tennessee, hasta Filipinas, pasando por India, la conferencia sobre el clima de París o Groenlandia, donde se incluyen fascinantes planos del proceso de deshielo.

«¿Y sabéis adónde va toda esta agua? ¡A Miami, Florida!», exclama Gore. Desde hace una década, Al Gore ha decidido formar a «embajadores» de la acción por el clima en todo el mundo, a través de conferencias multimedia.

Ya dentro de concurso se proyectó ‘The Killing of a Sacred Deer’, del del griego Yorgos Lanthimos, protagonizada por Collin Farrel y Nicole Kidman, donde encarnan a un matrimonio de médicos amenazados por la sed de venganza del hijo de un paciente que el marido no pudo salvar en el quirófano. Kidman, que en esta edición presenta tres películas y una serie, aseguró que «en este momento de mi vida solo intento mantenerme atrevida y abierta, y arriesgarme con cosas, apoyar a los directores en los que creo (...) Todavía intento actuar como cuando tenía 21 años y empezaba mi carrera». Respecto a la película de Lanthimos dijo que cuando la vio «lo llamé (al director) y le dije que no había visto nada igual». «Quedé hipnotizada», aseguró la actriz, madre de cuatro hijos que, añadió, «no verán esta película».