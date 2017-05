Dani Rovira volverá rodar con Marcel Barrena tras '100 metros'

Si hay una película de su filmografía que le ha dejado huella a Dani Rovira esa es '100 metros'. Y lo mismo se puede decir de su director, Marcel Barrena, que cuando conoció la historia de Ramón Arroyo, un enfermo de esclerosis múltiple que fue capaz de correr un 'ironman', decidió que aquel argumento sería su debut en el largometraje. El director ha contado esta mañana que Rovira no fue su primera opción. Entre otras cosas porque pensaban en un actor más mayor acorde con la edad del personaje real en el que se inspira. Pero que una vez le ofreció el proyecto, supo que era el adecuado. En el rodaje nació además una complicidad que va a tener continuidad en un nuevo proyecto que todavía no tiene título, pero en el que ya están trabajando tanto el actor malagueño como el director catalán.

"Es una historia real que rodaremos el año que viene", ha señalado a SUR Marcel Barrena, que esta tarde (20,30 horas) presentará en el cine Albéniz su película '100 metros' en un pase especial organizado por la Fundación Unicaja dentro de la programación del ciclo 'Encuentros con directores de cine'. "Es un argumento todavía más social y en este momento estamos acabando de convencer a las personas en las que se basa la película", ha señalado el cineasta, que ha añadido que no podía avanzar más detalles, pero que "los proyectos que tengo no los concibo sin Dani (Rovira)". Este segundo largometraje de Barrena ya cuenta con guión y productora, aunque tendrá que esperar ya que por el momento el actor malagueño tiene el reto inmedianto de convertirse en 'Superlópez', en la adaptación del cómic que se comienza rodar este verano, como adelantó SUR hace unas semanas.

Marcel Barrena ha confesado que está muy contento con el resultado cinematográfico y de taquilla de '100 metros', que fue vista por 320.000 espectadores en España. Una audiencia estimable si se tiene en cuenta que "la cinta está producida por TVE que no dedica tanta publicidad a sus películas como lo hace Mediaset (Telecinco) que llega a mas gente". A su juicio, el filme "ha funcionado bien" e incluso se ha estranado en Portugal, "donde entró directamente entre las seis películas más vistas en su estreno". A ello se une que la todopoderosa plataforma Netflix ha comprado '100 metros', por lo que este drama con toques de comedia "se puede ver en todo el mundo", ha destacado.

Frente a las críticas, Barrena ha destacado que el gran "premio" de la película son los mensajes que recibe "cada día" de los espectadores. Así, ha destacado que recientemente un médico le comentó que había "recetado" '100 metros' a un paciente con esclerosis múltiple y su actitud había cambiado con respecto a la enfermedad.

En referencia a la polémica generada por Netflix y el Festival de Cannes para que en próximas ediciones no se podrán seleccionar al certamen francés películas que no vayan a ser estrenadas en primer lugar en gran pantalla, Barrena ha confesado que él ha visto grandes clásicos contemporáneos, como 'La guerra de las galaxias', "en la tele y en VHS... y lo disfruté igual". "No puedo estar contra estas plataformas porque además es bueno que existan y que invertan en el cine español, por lo que no nos vamos a quejar", ha comentado el director Marcel Barrena, que ha apostillado que rodar en nuestro país "es muy sufrido" y en el ámbito del documental del que él mismo procede "estamos hablando incluso de trabajar gratis y sin cobrar".