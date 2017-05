Biznagas para un debut

Mientras habla observa una vista del Estrecho de Gibraltar. La misma que su equipo de grabación está tomando para su nuevo proyecto audiovisual. Y es que el malagueño Curro Conde ya no piensa dejar el cine. El pasado viernes llegó a la cartelera la cinta con la que debutó como productor, el drama ‘No sé decir adiós’, que arrasó en el palmarés del pasado Festival de Málaga Cine en Español. «Desde que estrenamos en el certamen, estamos viviendo un sueño», admite el novel productor, que procede del ámbito musical y que no escatima adjetivos al hablar de las cuatro Biznagas que la película se llevó en Málaga, con el Premio Especial del Jurado, mejor guión, actriz (Nathalie Poza) y actor secundario (Juan Diego). «Una barbaridad», apostilla.

LA PELÍCULA uTítulo: ‘No sé decir adiós’. uDirección: Lino Escalera. uProducción: Lolita Films, White Leaf Producciones y Curro Conde. uReparto: Nathalie Poza, Juan Diego, Lola Dueñas, Pau Durà, Miki Esparbé y Emilio Palacios. uEstreno y premios: La película se estrenó el pasado viernes tras lograr cuatro Biznagas en el pasado Festival de Málaga.

Esa entusiasta acogida en el certamen malagueño, unido al aplauso del público y la ovación de la crítica, ha provocado que el filme aumente sus expectativas en taquilla, aunque sin perder de vista su origen independiente. «Hemos doblado el número de copias previsto y cada día nos llegan peticiones de nuevos cines», explica el hermano del torero Javier Conde, que celebra que en Málaga sea el cine Albéniz el que haya acogido el estreno del filme, que narra la historia de dos hermanas (encarnadas por Lola Dueñas y Nathalie Pozas) que se vuelven a unir cuando su padre es diagnosticado de cáncer (Juan Diego).

La cinta, que para muchos medios apunta ya como una firme candidata a la próxima edición de los premios Goya, supone el debut de Lino Escalera, del que el también novel Curro Conde destaca su capacidad para narrar un drama emocionante. «Lino ha hacho un peliculón con un tema tan universal y delicado como es el cáncer, mientras que el trabajo de los tres protagonistas también ha sido sobresaliente», señala Conde, que añade que llegó a la producción de su primer largometraje por su entonces pareja, la actriz Lola Dueñas.

«Conocí el guión por ella y me pareció fantástico. Y cuando la película se complicó por la falta de financiación, vi con mis socios que era el proyecto perfecto porque llevábamos un tiempo estudiando entrar en la industria audiovisual», explica Curro Conde, que añade que ‘No se decir adiós’ «llegó en el momento justo».

El promotor, que ha producido la película junto a Lolita Films y White Leaf, destaca que el premiado filme pasó por el Festival de Cine en Español sin poner el acento en la gran presencia malagueña, como es el caso de Emilio Palacios en el reparto y el compositor Pablo Trujillo, que también puso la música a otras dos cintas estrenadas en el certamen, ‘Maniac Tales’ y ‘Resort Paraiso’.

Curro Conde habla de la banda sonora porque no puede esconder que viene del ámbito de la producción musical. De hecho, sus nuevos proyectos están vinculados al mito de Camarón de la Isla, del que el próximo 2 de julio se cumplen 25 años de su muerte. Así, ultima para Canal Sur el documental ‘Camarón vive’, en el que repasará la leyenda de este innovador del flamenco con testimonios de personalidades como Curro Romero. La propia familia del cantaor también colabora en esta producción, así como en otro documental que también coproduce Conde y que lleva por título ‘Camarón Revolution’. Un filme que dirige Alexis Morante y que mostrará material inédito del artista. Dos proyectos que fusionan las dos pasiones del productor, música y cine.