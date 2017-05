Ridley Scott: «Prefiero una taquilla multimillonaria antes que un Oscar»

‘Alien Covenant’ es uno de los filmes más esperados del año. La cinta, protagonizada por Michael Fassbender y Katherine Waterston, supone el regreso de Ridley Scott a la franquicia con la que triunfó en los comienzos de su carrera. En esta película, que se estrena mañana, el cineasta vuelve al género de terror y a investigar el mundo de la ciencia ficción desde un punto de vista filosófico. El maestro, de 67 años, prepara ya la próxima entrega de Alien para estrenarla en 2018.

–¿La resurrección de Alien implica reafirma su interés por temas filosóficos y religiosos cómo la existencia de Dios?

–Por supuesto, pero no creo que el tema central sea Dios, sino la carrera a la que nos enfrentamos. Cuando intentas hablar de estos temas buscas referencias en otras películas, en libros, y ves que la posesión del cuerpo a través del demonio es algo que es posible. Sin embargo, personalmente creo que todo se debe a la psicosis, porque el demonio no existe o solo existe dentro de las personas.

–¿Vuelve a los orígenes de la saga?

–Sí. Con ‘Alien’ subimos el listón del genero de terror. No pretendo ser un cretino al decir esto pero es una realidad. Quería volver a bucear en un mundo que ya conozco y al que creo que merece la pena regresar.

–En la película cuenta con un gran elenco, pero muy diferente al que suele trabajar con usted.

–Creo que es importante contratar al actor adecuado para el papel adecuado. Cuando se trata de hacer el ‘casting’ no hay ciencia. Me dejo guiar por la intuición.

–Las mujeres de ‘Alien’ siempre han sido importantes. ¿Por qué llamó a Katherine Waterson?

–De nuevo hay que viajar a los orígenes de ‘Alien’. El personaje de Ripley se concibió desde el principio como un hombre y luego, no recuerdo quién, sugirió que podría ser una mujer. Cuando conocí a Katherine Watherson no había hecho nada, solo teatro, pero me demostró una gran inteligencia.

–¿Qué destacaría de Michael Fassbender?

–Su capacidad para impregnar de humor escenas difíciles. Tiene un enorme talento y creo que está perfecto en su papel.

–¿Qué le gusta de rodar películas sobre el espacio?

–El espacio siempre me ha intrigado, pero cuando se estrenó y vi en el cine la película de Stanley Kubrick ‘2001. Una odisea del espacio’ me pareció la apoteosis. Desde entonces siempre he querido trabajar en ese género. En este caso me sentía como Kubrick cuando competía con la NASA, porque creía que ellos iban a llegar a la luna antes de que él estrenara su película. Kubrick nos afectó a todos, a George Lucas y a mi.

–¿Será posible en algún momento colonizar otros planetas?

–Estamos muy lejos de conseguirlo. Creo que Marte es una posibilidad de cara al futuro. Enviar un grupo costará billones de dólares. Hay que pensar en la construcción, en los fontaneros, en quién va a organizar las primeras colonias. Una vez que tengamos esas respuestas podremos decidir formar el primer grupo de colonos. Estoy seguro que a mitad de la próxima década ya estaremos poblando Marte.

–¿Cree que es una buena idea?

–Por supuesto. ¿No le parece una buena idea dejar España y venirse a vivir a Los Ángeles? Esto es lo mismo pero yendo a otro planeta.

–¿Le molesta que pese a ser considerado como uno de los mejores cineastas actuales no haya conseguido un Oscar?

–No. El mejor trabajo es el que se traduce en millones de dólares en la taquilla. Prefiero eso que el Oscar. Si pensara de otra manera no podría funcionar como director. Respeto la opinión de los académicos, desde luego, pero ante todo soy un hombre de negocios. El éxito es lo más importante. No me considero un artista sino un empresario.

–¿Continúa dibujando cada escena de sus películas?

–Sí. Es una costumbre que tengo desde que empecé mi carrera. Mi afición al dibujo comenzó haciendo tiras de humor, de las que leía en la infancia. Aprendí a dibujar leyendo cómics de ‘Tarzán’, de Dick Tracy o de Superman. Siempre pensé que ‘Blade Runner’ tenía rasgos malos y buenos inspirados por Batman y Superman.

–¿Le daría miedo dirigir una películas de superhéroes o regresar con un clásico como ‘Blade Runner’?

–No puedes tener miedo, incluso si es tuyo. Uno no debe cuestionarse. La mejor expresión que se ha escrito en un anuncio es ‘Just do it’ (Simplemente hazlo). Es una buena filosofía que significa ‘deja de joder y pon la manos en la masa. Hazlo’.

–Pese a ser el creador de mundos como el de ‘Blade Runner’ se confiesa un optimista.

–Sí, aunque ahora mismo hemos elegido un camino terriblemente equivocado. Pero no vamos a entrar ahora a hablar de política.