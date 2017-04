El Festival de Tribeca reúne al elenco de 'El Padrino' en el 45 aniversario de la película

El Festival de Cine de Tribeca rindió ayer homenaje a la película 'El Padrino', con motivo del 45 aniversario de su estreno, con un coloquio en el que participaron su director, Francis Ford Coppola, y sus protagonistas, Al Pacino, Robert De Niro, James Caan, Robert Duvall y Diane Keaton. El elenco recordó durante más de una hora las numerosas dificultades por las que pararon para completar la que está considerada como una de las mejores películas de la historia, y que lanzó al estrellato a sus protagonistas.

El director dió cuenta de sus enfrentamientos con Paramount, que no estaba de acuerdo con la participación de Marlon Brando, que interpretó el papel de Vito Corleone, ni con la de Al Pacino como Michael Corleone. «El estudio me llegó a decir que no volviera a mencionar el nombre de Marlon Brando», afirmó Coppola, tras la proyección de &lsquoEl Padrino&rsquo y &lsquoEl Padrino II&rsquo en el Radio City Music Hall de Nueva York.

Sin embargo, Coppola siguió insistiendo en Brando, pese a las amenazas de despido que recibió por parte del estudio, así como con Al Pacino, hasta entonces un intérprete poco conocido que se había dedicado en buena parte al teatro.

Pacino también era muy consciente durante el rodaje de que su elección no había caído bien a los ejecutivos de Paramount ni a mucha de la gente que trabajó en la película. «La verdad es que nunca es agradable estar en un sitio en el que no se te quiere», dijo el actor, que contó cómo oía al personal contratado hablar mal de él o reírse de forma constante durante en el rodaje de la primera parte de la saga.

El actor tampoco estaba muy convencido de querer dar vida a Michael Corleone cuando Coppola se lo ofreció. «Pensé que (el director) estaba completamente loco. Le dije que me lo pensaría, pero enseguida pensé que no era un buen papel para mí», dijo Pacino, al que Coppola consiguió convencer con su insistencia.

Por Tribeca también pasó Alejandro González Iñárritu, director de &lsquoBirdman&rsquo y &lsquoEl renacido&rsquo, que está embarcado en su propia transformación. Según explicó, está embarcado en un proyecto de vanguardia llamado &lsquoCarne y arena&rsquo, la primera película de realidad virtual que ha aceptado el Festival de Cannes para su próxima edición de mayo. «En la realidad virtual, los límites son tu alma y tus sentidos. Tu cuerpo siente que estás ahí. Las posibilidades son increíbles y los riesgos enormes», dijo. Serán seis minutos y medio «que te harán sentir, y después pensar», anunció Iñárritu.